Новый плацдарм на конеферме в Марьинке. ВСУ вплотную подошли к Донецку

Ситуация на фронте по-прежнему остается крайне напряженной – оккупационная армия судорожно стягивает все наличные силы и средства к линии соприкосновения, в очередной раз пугая местное население очередным наступлением ВСУ.

Паники добавляет и новая система пропуска автомобильного транспорта со стороны оккупированных территорий – не более 12 машин в час. А при стандартной загрузке в пару тысяч машин в сутки это выливается в огромные очереди, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Точно так же наши военные пока открыто не реагируют на агрессивные действия противника. Не считая, правда, ролика с занятием позиций по тревоге 203-мм САУ «Пион» 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Стоит напомнить, что это самое мощное оружие ВСУ, которое находится в обозначенных минскими договоренностями зонах, но в любой момент может быть выведено на позиции. Понятно, что для большинство это просто очередное видео с учений, но с учетом того, что противник откровенно стал применять на фронте все запрещенное оружие, включая РСЗО «Град», такой намек более чем прозрачный.

Продолжается плановая ротация группировки – как и ожидалось, с передовой ушли 79-я и 80-я десантно-штурмовые бригады. В этой связи необходимо отметить, что исходя из опыта прошлых лет именно сейчас противник попытается качнуть ситуацию в свою пользу.

Ну а пока на фоне взятия под контроль ключевой высоты на юге – «Дерзкая» – решили, наконец-то, широкой общественности предоставить и продвижение на другом участке фронта – под Марьинкой. Для тех, кто следит за ситуацией на Донбассе, это не большое открытие – об этом неофициально было известно еще в середине апреля. Но официальное подтверждение автоматически ставит событие из разряда «возможно» в разряд «выполнено».

Стоит сказать, что понимание уязвимости «столицы молодой республики» Донецка именно с марьинского направления присутствовало у боевиков всегда. Ведь еще летом 2014 г. наши добровольцы и бойцы 93-й механизированной бригады буквально «на плечах» отступающего противника смогли войти непосредственно в Петровский район Донецка. К сожалению, на тот момент не было сил и средств, да и в целом командование АТО крайне осторожно относилось к боям в городской застройке (впрочем, с того времени ничего не изменилось).

Однако установившаяся линия соприкосновения тут совершенно не устраивала противную сторону, и в июне 2015 г. «гибриды» попытались взять под контроль Марьинку, чтобы обезопасить себе это направление. Но после довольно значительных потерь в Дебальцевской операции зимой именно бои под Марьинкой стали первой ласточкой того, что украинская армия быстро учится. Кроме уничтожения атакующей штурмовой группы, наша артиллерия еще на подходе практически полностью выкосила оперативные резервы боевиков. Стоит сказать, что в тех боях впервые очень активно использовались американские противоминометные РЛС, которые и стали тем самым секретным компонентом победы.

После этого марьинское направление надолго стало болевой точкой, где рейдовые действия сторон не прекращались практически ни на один день. Обыденным явлением стали снайперские дуэли и минирование прифронтовых территорий.

Обе стороны стали активно «щупать» действиями диверсионно-разведывательных групп оборону противника. При этом очень важным обстоятельством было то, что, во-первых, тут находится один из контрольно-пропускных пунктов (что серьезно связывает наших военных в плане ведения ответного огня), во-вторых, практически полностью отсутствует нейтральная зона и поэтому эффективность обстрелов весьма высока, так как расстояния между позициями небольшие.

И вот в апреле части 24-й механизированной бригады им. короля Данила смогли значительно изменить ситуацию. В первую очередь в конце марта удалось сбить опорный пункт противника «Крокодил» на господствующим над местностью терриконе. Фактически находившийся на окраине Петровского района Донецка он держал под огневым контролем дорогу Красногоровка – Марьинка.

А затем силами штурмовых групп удалось взять под контроль конноспортивный комплекс «Донбасс Эквицентр» (более известный как конная ферма) в «зеленке» на границе Петровского района и Марьинки.

Поначалу эту информацию не подтверждала пресс-служба ООС. Зато тогдашний командующий операцией генерал Наев в одном из интервью завуалированно подтвердил, что продвижение таки имело место быть. И вот только сейчас – через два месяца – факт продвижения был подтвержден целиком и полностью.

С одной стороны, это серьезная победа – фактически до Донецка остается менее 200 метров, однако, как показывает практика последних лет войны на Донбассе, без дальнейшего развития наступления такое продвижение для нашей группировки может быть крайне неудобным в плане возрастания потерь личного состава и техники.

Ведь после взятия под контроль всей серой зоны дальше – только наступление и, значит, бои в городской застройке. Иначе, имея преимущество в виде жилых домов (и, значит, невозможность применения с нашей стороны артиллерии), противник постоянными обстрелами всем чем возможно – от снайперских винтовок до станковых гранатометов – вполне может наносить нам ощутимые потери.

Поэтому каждый подобный случай продвижения стоит рассматривать не только со стратегической точки зрения (формирование плацдарма для будущего наступления с целью), но и с тактической – насколько эти позиции можно будет удержать «малой кровью».

Таким образом, можно говорить, что очевидно, что, пользуясь сменой власти – как политической, так и военной, россияне готовятся к локальному наступлению. Где и когда оно будет – большой вопрос. Но то, что планы такие есть, – вполне очевидно.

И, к сожалению, стоит отметить, что впереди нас ждут непростые пара-тройка недель – ведь одной из отработанных тактик россиян было и остается раскачивание ситуации внутри страны путем активизации боевой активности на Донбассе. По всей видимости, не отойдут от этой практики они и в этот раз.