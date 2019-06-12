Тонкости дела Голонува. Нацлидер Путин переиграл всех российских либералов

Кремль в истории с журналистом-расследователем Иваном Голуновым все же решил не дожидаться, когда либералы выдохнутся и протесты сойдут на нет сами по себе, а сыграл на опережение, переведя ситуацию де-факто в ручное управление. Безусловно, в администрации Владимира Путина явственно ощущался страх перед социальным взрывом, но в то же время следует признать, имели место и трезвый расчет, и понимание, каким именно образом не допустить этого взрыва, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Очевидно, что в России, как и в Украине, есть огромный запрос на справедливость. В Украине данный запрос плавно перетек от избиения «Беркутом» студентов на Майдане к избранию президента из телевизора. В России – это реакция на беспредел сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Всем известно, что он существует.

Нужна была лишь большая капля, переполнившая чашу терпения. Ею и стал правдоискатель Иван Голунов, не стесняющийся рассказывать о незаконных схемах обогащения российских чиновников разного пошиба, включая самых высокопоставленных. И когда ему начали шить покушение на сбыт наркотиков, столь наглое втюхивание лжи запустило протестный процесс.

Сам Путин, конечно, мог стать на сторону правоохранителей даже своим молчанием. И так бы, наверное, и поступил, но ему или кому-то еще в голову пришла хорошая мысль: «А почему бы не разыграть карту доброго царя не только на прямых линиях (которая, к слову, состоится 20 июня)?». Таким образом, Кремль даже не гасил ударную волну, а просто-напросто безопасно изъял детонатор.

Для этого нужно было просто снять с Голунова домашний арест и все обвинения. И чтобы о роли самого царя, естественно, все узнали, но от либеральных коллег Голунова.

Отметим, глава совета директоров «Новой Газеты» и один из переговорщиков касательно освобождения Голунова, Дмитрий Муратов, сообщил «The Bell», что в процессе участвовал непосредственно президент РФ, и судьба журналиста «Медузы» была решена в понедельник – спустя 5пять дней после его задержания.

Понимали в Кремле, что, учитывая степень недовольства общества, одним освобождением Голунова уже не отделаться, потому-то нужна показательная порка достаточно высоких чинов. Глава МВД РФ во вторник, 12 июня, заверил всех, что будет просить Путина уволить Андрея Пучкова, генерал-майора полиции и начальника УВД по Западному административному округу Москвы, открывшего дело на журналиста, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве и еще одного генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Для убедительности российская генпрокуратура затребовала все данные дела Голунова и информацию о всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях подопечных Пучкова. У Путина пока не торопятся озвучить сроки увольнения генералов. «Ходатайство будет рассмотрено своевременно», – как всегда был немногословен спикер Кремля Дмитрий Песков. Но просьба главы МВД с большей долей вероятности будет удовлетворена.

Возможно, полетят не только их головы, но и фигуранта расследования Голунова о похоронном бизнесе российских чиновника – помощника глав Управления ФСБ по Москве подполковника Марата Медоева. Встать за спины Пучкова и Девяткина ему не удалось.

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией оперативно опубликовали материал об элитной недвижимости подполковника и его отца – генерал-майора и экс-помощника министра обороны Игоря Медоева: это квартира на 200 м кв. в элитном жилкомплексе недалеко от центра Москвы стоимость порядка 200 млн рублей (примерно $3,1 млн); еще три квартиры возле Садового кольца – около 140 млн рублей ($2,7 млн); сдаваемая за 2 млн рублей ($31 тыс.) в месяц Московской автодорожной инспекции пристройка опять-таки в центре столицы РФ.

Если Путин хочет, чтобы его шоу 20 июня не омрачали эти события… А отсутствие соответствующих вопросов будет более красноречивым, чем если их все же поставят перед главой государства. В общем, Путину придется спрятать все концы в воду. И кинуть еще одну кость – якобы гарантию, что такое не повторится в будущем.

Госдума услужливо предложила смягчить санкцию за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта в рамках статьи 228 УК РФ – с 10 лет лишения свободы до пяти. Одобрили эту идею и Верховный суд, и МВД.

Возвращаясь к лицам, которые в скорости лишатся должностей. Это не значит, что Пучкова, Девяткина или, возможно, Медоева отправят на свалку. Нет. Им в утешение найдут другие высокие посты подальше, а на схемы, включая похоронный бизнес, поставят других людей. То есть схемы и приток средств никуда не денутся, но общество с этим смирится. Уже, впрочем, смирилось.

По сути весь протест сдулся как шарик – его украдкой продырявила шаловливая ручонка с Красной площади. Марш в Москве в поддержку Голунова, запланированный на 12 июня, все же начался. Но, что любопытно, его инициаторы после провальных переговоров в мэрии умыли руки: мы не пойдем, но если хотите, участвуйте. Масштабного ивента не случилось. Не успели сторонники Голунова накрутить себя, как все и закончилось. «СВОБО….Ой, Голунов, ты уже тут….Э, ну, лады…Кто хочет мороженку?!».

Кремль оперативно отреагировал, как только тучи начали собираться, и выбрал козлов отпущения. Если бы дело касалось собственной монополии на беспредел (Крым, Солсбери и международная политика в целом), то, конечно же, Путин действовал бы иначе – жестче и без показательного расшаркивания перед либералами. За беспредельщиков рангом помельче никто рубаху рвать не будет, их уберегут на будущее и поменяют местами.

Одновременно удовлетворен запрос российского общества на справедливость, а российский бунт в очередной раз показал, насколько он бессмысленен и беспощаден. Все просто постояли и разошлись довольные собой, уверовав еще больше в то, что мирные протесты в России работают и позволяют добиться чего-то от Кремля; что майдан – не их путь, а украинцы – дикие, и все можно провернуть более цивилизовано.

Правде некоторые все же понимают, что нельзя было сливать протест и надо было идти дальше. Например, экс-депутат муниципального собрания московского района Щукино от «Яблока» Максим Кац в своем Telegram-канале справедливо заметил, что историю с Голуновым нужно было перенести на других россиян, которым подбросили наркотики и благополучно «закрыли».

И для этого журналистам «Медузы», по его мнению, нужно было скооперироваться с политиками, чтобы знать, куда двигаться дальше. Этого не случилось. Путин всех переиграл, протестные настроения в скором снизятся до нуля, а схемы будут и дальше работать.