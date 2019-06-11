Зона «русского мира»

Кишиневская спецоперация. Борьба олигархата в Молдове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что события в Молдове могут быть опасны для Украины. Чем же?

Молдова действительно похожа на Украину, Россию, и остальной бывший СССР: ее общество также разделено, пишет на страницах «Фокус» Сергей Ильченко.

Для одной его части совок был временем лучшей жизни, для другой – периодом унизительной несвободы. Поскольку одни по складу характера и воспитанию, предпочитают внешний контроль и отсутствие ответственности, а другие хотели стоить свою жизнь сами. Разница в соотношении первых и вторых обусловлена длительностью жизни «под Советами», и тем, насколько они могли действовать не стесняясь, и не лепя из этой территории витрину социализма – или, напротив, лепя.

Примерное, на глаз, соотношение «совка» и «несовка» в России где то 8:1, в Украине – 3:2, но очень неравномерно, в Молдове примерно столько же, но равномернее. Это диктует все остальное.

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Безвиз, кстати, дает рост совковых настроений, вымывая из общества более активных и решительных. А в Молдове и до безвиза были возможности уехать в Румынию, где быстро стало получше и куда потянулись активные. Остался осадок, на котором постепенно сложилась власть одного олигарха – Владимира Плахотнюка.

Эта ситуация неизвестна в Украине. К ней со временем пришел бы Янукович, если бы ему позволили оставаться у власти, но ему нужна была российская поддержка, он не мог придушить конкурентов сам, а Плахотнюк смог.

И то, что мы наблюдаем сейчас – это восстание других олигархов против Плахотнюка, а никакой не гражданский протест.

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Ни одна власть в Молдове, включая Плахотнюка, не возражала против сотрудничества с Россией. А именно при Плахотнюке это сотрудничество достигло небывалого размаха

Но любая власть хочет большей свободы рук. Это обусловило тактику России на молдавском направлении: создание системы противовесов и конкурентов для любой власти, какие бы лозунги она ни провозглашала. А Плахотнюк стал слишком самостоятельным, и избавился от противовесов, стянув всю власть на себя.

И тем перестал устраивать Москву. Причастность же его к российским схемам, зачастую полукриминальным, раздражала Запад, но больше ЕС, поскольку к США эти шалости имели слабое отношение. США готовы были видеть в Плахотнюке полезного «сукиного сына», что-то вроде Сомосы или Батисты, но не настолько полезного, чтобы вступаться. Не усидит – сам виноват. Договоримся и с новым.

Ставка социалистов Додона на условно-пророссийский электорат, а Плахотнюка – на условно-прозападный – лишь дележ поля, сложившийся большей частью исторически. Додон не более и не менее пророссийский, чем Плахотнюк, у него просто позиции слабее и ему нужна поддержка, а Россия и рада поддержать слабого правителя сделав его зависимым от себя. Ровно та же история и с «европейской оппозицией» из ACUM. Словом, на Гулливера-Плахотнюка прет толпа политических лилипутов.

Но и Гулливер, и лилипуты равно продажны и мафиозны, и готовы извлекать выгоду из сотрудничества и с Москвой, и с Западом, да хоть с чертом. Плахотнюк был союзником Украины? Не смешите.

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Юридическую сторону вопроса рассматривать нет смысла, поскольку в Молдове все торгуют законом, включая судей КС. Но с формальной точки зрения узурпатором выступает Плахотнюк, действуя через контролируемый им КС, а ПСРМ и ACUM действуют законно.

Если Плахотнюк сейчас усидит, то получит протестную ответку, и выборы проиграет. Если не усидит – его ждут серьезные проблемы, чреватые тюрьмой, куда он тоже не стесняясь отправлял своих политических соперников – но ничего личного, чистый бизнес. Единственный выход для него – капитуляция на почетных условиях с твердыми гарантиями безопасности. Над этим он сейчас и работает.

Назвать это пророссийским путчем сложно. Просто система власти Плахотнюка изжила себя. Новая власть будет слабой, и по этой причине не то чтобы прямо пророссийской, но более податливой на российские влияния.

Так что Климкин, заявивший о том, что события в Молдове опасны для Украины прав, но только чуть-чуть. Молдова – по факту, а не по декларациям, и при Плахотнюке шла в российском фарватере, делая исключения лишь для выгодных бизнес-схем. Сейчас таких исключений будет меньше.

Лозунги революции/смены власти/торжества демократии/путча и мятежа – популистские? Да, несомненно. Притом, с обоих сторон. Других в Молдове не было и не ожидается.

А что, вы полагаете, что в Украине лучше?..

Автор Сергей Ильченко
Источник Фокус
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