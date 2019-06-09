Великий контрабандный путь из «ЛНР». Как Корнет и Пасечник из-за «паленной» водки конфликтуют

На фоне искрометных пушилинских речей на свежую «миротворческую тему» Пасечник будто воды в рот набрал и опять куда-то пропал, тем самым подогревая новый виток слухов о своей смертельной болезни.

Пока главарь оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин произносит сво речи о «мире на Донбассе», в соседнем «ЛНР» происходит своя «игра престолов» между «главой МВД «ЛНР» Игорем Корнетом и фээсбешным смотрящим за оккупированной территорией Леонидом Пасечником. При этом, как выяснилось, оккупированный Донбасс стал центром изготовления и котробанды контрофактного алкоголя для Европы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Заезженная пластинка пропагандистов

Всю уходящую неделю украинские политики и общественность ломали копья вокруг контроверсионных заявлений о войне на Донбассе, доносящихся из Администрации президента Владимира Зеленского и от нового старого украинского представителя на минских переговорах Леонида Кучмы. А также по поводу кровавого артиллерийского обстрела российскими оккупантами позиций Объединенных сил в районе Новолуганского в ночь на 7 июня.

Казалось бы, и по ту сторону линии фронта должен наблюдаться если не такой же степени ажиотаж в информполе, то хоть какое-то заметное оживление, но ни того ни другого в пропагандистских медиа в ОРДЛО замечено не было. Причем весь смысл сообщений на эту тему можно передать всего лишь одним заголовком на ведущем коллаборантском ресурсе – «Кровавый режим Порошенко передал эстафету власти лицемеру Зеленскому».

Что же касается большей конкретики, то в оккупированном Донецке на этот счет явно заткнули за пояс своих коллег-пропагандистов из оккупированного Луганска. Например, утром 7 июня «народная милиция «ДНР» (под таким названием закамуфлирован дислоцированный на территории ОРДО 1-й армейский корпус ВС РФ) рапортовала, что «ВСУ за сутки выпустили 271 боеприпас». Зато «народная милиция «ЛНР» (2-й армейский корпус ВС РФ, находящийся в ОРЛО) в тот же день объявила, что «киевская хунта» выпустила по ней 100 боеприпасов, но за целую неделю. Такие вот разительные отличия в «народной калькуляции».

Впрочем, если не принимать во внимание не имеющие особого значения всяческие количественные разночтения, в целом пропагандистская пластинка и в донецком, и в луганском исполнении осталась все в том же заезженном качестве. Это когда «главы МИД «ДНР» и «ЛНР» наперегонки «констатируют отсутствие существенного продвижения в Минске», а главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин тут же распространяет специальное заявление:

«В очередной раз Украина пытается сделать Российскую Федерацию стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла. Зеленский продолжает политику двойных стандартов, доставшуюся в наследство от его предшественника Порошенко. При этом все заявления Киева о необходимости прекращения огня и освобождения пленных остаются только заявлениями, на фоне которых продолжаются вооруженные провокации и обстрелы территории Донбасса с украинской стороны».

Черная метка затаившемуся Корнету

Примечательно, что на фоне искрометных пушилинских речей на свежую «миротворческую тему» главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник будто воды в рот набрал, не сказав по этому поводу ровным счетом ни слова. Более того, последний раз на публике он появлялся 2 июня и на протяжении минувших семи дней опять куда-то пропал, тем самым подогревая новый виток слухов о своей смертельной болезни. А тут еще весь Луганск и окрестности получили железобетонный повод продуцировать сплетни о ближайших серьезных изменениях в местной оккупационной «власти».

Речь идет о том, что 3 июня стало известно о взрыве у ворот частного дома, в котором ныне проживает «глава МВД «ЛНР» Корнет, прославившийся исполнением первой скрипки в свержении Плотницкого в ноябре 2017-го. После чего, напомним, на «луганский трон» взошел тогдашний «глава МГБ «ЛНР» Пасечник.

Кстати, сейчас Корнет вновь затаился, так что бомба без серьезных последствий возле свежеотжатой этим любителем фейковых «генеральских» мундиров виллы в Луганске многими в коллаборантских кругах была воспринята в качестве черной метки «главменту республики».

Первое подозрение пало, конечно же, на Плотницкого, который было попытался выселить Корнета из староотжатого луганского жилища, но спустя короткое время сам оказался вынужден бежать из Луганска в Москву лишь с одним чемоданчиком. Однако на фоне слухов о предстоящей неотвратимой смерти Пасечника вполне возможен «бомбовый сигнал» Корнету от его конкурентов в борьбе за власть на оккупированной части Луганщины.

Между прочим еще осенью прошлого года в ОРЛО (когда Пасечник перед «выборами главы ЛНР» буквально цвел и пахнул) стали активно судачить о том, что «глава МВД» подмял под себя еще и «генпрокуратуру «ЛНР», а близкое окружение Пасечника стало отзываться о Корнете не иначе как о «мокрушнике» и наркоторговце. Что само по себе является констатацией факта, но все же.

Схема экспорта луганской «паленки»

К слову, крышевание наркотрафика на оккупированном Донбассе вот уже пять последних лет является прерогативой ФСБ, где хоть Пасечник, хоть Корнет являются всего лишь исполнителями лубянских инструкций, а никак не бенефициарами процесса и прибылей. К парафии Лубянки относится также прибыльная торговля алкогольным фальсификатом, произведенным именно в оккупации, а в этой теме на минувшей неделе всплыли интересные подробности, при этом с весьма неожиданной стороны – в белорусских СМИ.

6 июня о схеме поставок фальсифицированной водки очень низкого качества с луганского завода «ЛугаНова» через Россию и Беларусь в Литву, а оттуда – в Британию, весьма подробно рассказало издание «Белорусский партизан». Его журналисты выяснили, что из Луганска «паленка» на автомобильном грузовом транспорте отправляется через неконтролируемый участок украинско-российской границы в российский Смоленск, где под кураторством ФСБ РФ товар оформляется как продукт российского производства и получает соответствующий сертификат.

На территории России фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику «CRYSTAL-C Investment Limited». Но отправляется он не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в город Тракай. Там контрабанда попадает на склады офшорной компании «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».

А уже из Литвы контрафакт отправляется в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных пошлин. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов и британских подданных Нила Смита и Джонатана Вейла. «Беларусь стала связующим звеном в контрабандном канале из «ЛНР» в ЕС, на котором наживаются российские спецслужбы и нечистые на руку белорусские правоохранители», – подытожили белорусские журналисты.