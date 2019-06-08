Зона «русского мира»

Глубинный дефект России. Чем опасны для Кремля игры в «русский мир»?

Почему Кремль так болезненно воспринимает процесс самоидентификации постсоветских государств?

Я уже когда-то писала на эту тему, но еще раз напишу. Кремль все никак не может понять, что все постсоветские государства сегодня развиваются как национальные, пишет на своей странице в Facebook Олеся Яхно-Белковская.

Думаю, российская власть так болезненно воспринимает процесс самоидентификации бывших стран СССР не только из-за геополитических амбиций. Но и из-за боязни самоидентификации неимперской и несоветской России. А это неизбежная перспектива для РФ. Именно поэтому, кстати, недееспособен ни один проект на постсоветском пространстве.

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В сущности, даже до войны отношения России с постсоветскими странами строились по принципу «исторического материализма». С одной стороны, была постоянная апелляция к совместному прошлому, культурным и человеческим связям, а с другой, – действовал принцип «не один за всех и все за одного», а «каждый сам за себя».

И дело не в персональном составе власти в той или иной стране СНГ, личных качествах и мировоззрении того или иного лидера (качество элит у всех стран бывшего СССР приблизительно одинаковое).

Дело в том, что ни одна из стран СНГ, включая Россию как инициатора, не достигла того самодостаточного уровня развития (политического и экономического), чтобы другим по-настоящему в качестве образца что-то предлагать. Ни одна из стран, включая Россию, не готова ставить интеграционные цели выше национальных.

После анексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе Украины – тем более. Россия отбросила себя на несколько лет назад, обнулив свой позитив уже постсоветского периода, заменив, тем самым, «стратегию догоняющего» на «стратегию взлома», которая дает краткоскрочный тактический выигрыш, но ведет к изоляционизму, еще большему экономическому отставанию России и в итоге к стратегическому проигрышу.

Почему Кремль так болезненно воспринимает процесс самоидентификации постсоветских государствЯ уже когда-то писала на…

Geplaatst door Olesya Yakhno-Belkovskaya op Woensdag 5 juni 2019

А главное – военный разворот Кремля в сторону Украины все равно не избавляет РФ от необходимости самоидентификации. Тема «братского народа» лишь на время может перевести проблему во внешнеполитическую плоскость.

Но вопрос, а что такое «российский народ» (с учетом многонациональности РФ, более 200 национальностей) – никуда не исчез. При этом, Кремль играет в «русскую весну» и занимается пропагандой сепаратизма на Донбассе – то есть, а это реальные проблемы для России, а не Украины.

Автор Олеся Яхно-Белковская
Источник Facebook
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