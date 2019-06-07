В Запорожье готовилось покушение на митрополита Московского патриархата

Сегодня, 7 июня, в Запорожье представители Службы безопасности Украины предотвратили покушение на представителя УПЦ МП митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Задержанный злоумышленник хотел «наказать» главное представительство российского патриархата в регионе, подорвав самодельной взрывчаткой машину митрополита, в которой находился также личный охранник Луки Александр Курников, сообщает блогер Маруся Кропива на страницах «Enigma».

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, один из двух украинских иерархов, которые входили в состав Священного синода Русской православной церкви, прославился своей четкой антиукраинской позицией. «Неоднозначную» славу получил и Курников, личный охранник митрополита, более известный в Запорожье как руководитель местного Союза ветеранов «Беркута».

Что интересно, на днях митрополит Лука подал заявление в местную полицию с просьбой начать уголовное производство в связи с «фактом» разжигания межконфессиональной вражды. Руководителя регионального представительства МП оскорбило сообщение в Facebook о том, что «за годы независимости дяди в рясах захватили себе кучу церквей или участков под церкви».

Однако оказалось, что самого заявления, чтобы раздуть проблему мало. Чтобы подлить масла в огонь, инициировали и покушение на жизнь. Все для того, чтобы снова поднять тему для очередного сюжета в программе «Вести»: «На Украине убивают попов».

К счастью, обошлось без реальных жертв и поводов для российских пропагандистских ресурсов. Но кажется, это не последняя попытка агрессора поскандалить на теме религии. Интересно, что новенького придумают в следующий раз.

Местный информационный портал «Zanoza» пишет, что сегодня утром, 7 июня, между жилыми домами и гаражами в одном из районов Запорожья в куче мусора была обнаружена бомба.

Прибывшие силовики эвакуировали жителей близлежащих домов и оцепили территорию. На месте работают правоохранители.

Известно, что взрывчатку подложили под гараж с припаркованным в нем автомобилем, к которому утром должен был выйти хозяин.

По последней информации главный задержанный подозреваемый – уроженец Донецкой области.