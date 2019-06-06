Зона «русского мира»

Полковники и ниже уже не являются поддержкой российского режима

Россия находится на пороге сильнейших общественно-политических потрясений, которые начнутся в регионах. При этом Кремль стремительно теряет свою опору в среде силовиков.

За последнее время в России очень сильно изменились настроения в обществе, страна находится на кануне сильнейших общественно-политических потрясений. При этом Кремль теряет поддержку в среде своих основных сторонников – силовиков, заявил Валерий Соловей, мнение которого приводить на своей странице в Facebook Иван Шаблов.

Крайне интересный был на днях Валерий Соловей:

«Меняются настроения, я это очень хорошо знаю. Постоянно общаюсь с людьми, которые относятся к передовым группам российского общества, бизнес и т.д.

Я общаюсь очень много с силовиками в силу своих личных связей. Изменения происходят везде.

Причем все ощущения, которые они описывают, находятся в одном векторе: «мы понимаем, что что-то меняется, мы находимся накануне перемен, накануне потрясений».

Они все формулируют одним образом, даже те, кто принадлежат к высшей элите, уже стали формулировать свои опасения таким же образом, как и те, кто находится внизу этой социальной пирамиды. И это изменение произошло буквально в течение 6-8 месяцев.

Сейчас мы находимся в той фазе, когда новое массовое сознание, Белановский даже называет «революция сознания», начнет продуцировать новые политические практики, новые массовые практики.

Крайне интересный был на днях Валерий Соловей: «Меняются настроения, я это очень хорошо знаю. Постоянно общаюсь с…

Geplaatst door Иван Шаблов op Woensdag 5 juni 2019

Я ожидаю, что эти массовые практики начнут распространяться, причем сперва в регионах, только потом они дойдут до Москвы и Петербурга, где мгновенно приобретут политическую окраску.

Региональная власть недееспособна, представительная власть просто отсутствует, губернаторы отсутствуют…

Екатеринбург наталкивает на крайне интересное предположение о происходящем и в сознании силовиков.

Могу сказать, что если генералитет (еще) является группой поддержки режима, то уже с уровня от полковника<|strong> и ниже, особенно майоры и капитаны, абсолютно точно нет».

Автор Валерий Соловей Иван Шаблов
Источник Facebook
Тоже интересно
Зона «русского мира»

Украинского эксперта навсегда выгнали из программы Скабеевой за «сраного сепара»

Зона «русского мира»

Россия специально «раскручивает» вопрос присоединения территорий в Румынии

Зона «русского мира»

Судьба политузника Кремля: Романа Сущенко навестили в заключении его жена и дочь

Зона «русского мира»

Штирлица узнают по прописке. Власти Москвы сдали всех сотрудников СВР

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украинского эксперта навсегда выгнали из программы Скабеевой за «сраного сепара»

Россия специально «раскручивает» вопрос присоединения территорий в Румынии

Судьба политузника Кремля: Романа Сущенко навестили в заключении его жена и дочь

1 из 541