Полковники и ниже уже не являются поддержкой российского режима

Россия находится на пороге сильнейших общественно-политических потрясений, которые начнутся в регионах. При этом Кремль стремительно теряет свою опору в среде силовиков.

За последнее время в России очень сильно изменились настроения в обществе, страна находится на кануне сильнейших общественно-политических потрясений. При этом Кремль теряет поддержку в среде своих основных сторонников – силовиков, заявил Валерий Соловей, мнение которого приводить на своей странице в Facebook Иван Шаблов.

Крайне интересный был на днях Валерий Соловей:

«Меняются настроения, я это очень хорошо знаю. Постоянно общаюсь с людьми, которые относятся к передовым группам российского общества, бизнес и т.д.

Я общаюсь очень много с силовиками в силу своих личных связей. Изменения происходят везде.

Причем все ощущения, которые они описывают, находятся в одном векторе: «мы понимаем, что что-то меняется, мы находимся накануне перемен, накануне потрясений».

Они все формулируют одним образом, даже те, кто принадлежат к высшей элите, уже стали формулировать свои опасения таким же образом, как и те, кто находится внизу этой социальной пирамиды. И это изменение произошло буквально в течение 6-8 месяцев.

Сейчас мы находимся в той фазе, когда новое массовое сознание, Белановский даже называет «революция сознания», начнет продуцировать новые политические практики, новые массовые практики.

Крайне интересный был на днях Валерий Соловей: «Меняются настроения, я это очень хорошо знаю. Постоянно общаюсь с… Geplaatst door Иван Шаблов op Woensdag 5 juni 2019

Я ожидаю, что эти массовые практики начнут распространяться, причем сперва в регионах, только потом они дойдут до Москвы и Петербурга, где мгновенно приобретут политическую окраску.

Региональная власть недееспособна, представительная власть просто отсутствует, губернаторы отсутствуют…

Екатеринбург наталкивает на крайне интересное предположение о происходящем и в сознании силовиков.

Могу сказать, что если генералитет (еще) является группой поддержки режима, то уже с уровня от полковника<|strong> и ниже, особенно майоры и капитаны, абсолютно точно нет».