Россия специально «раскручивает» вопрос присоединения территорий в Румынии

Вопрос присоединения территорий других стран к Румынии может искусственно стимулироваться Россией, чтобы ухудшить украинско-румынские отношения, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Артем Филипенко, сообщает телеканал «Громадське».

«Некоторые вопросы и особенно вопросы возможного присоединения территорий могут искусственно раскручиваться и стимулироваться со стороны России … Тем более, что Румыния является страной-членом НАТО. Вряд ли подобные шаги могли бы быть сделаны без «благословения» руководства НАТО», – сказал он в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на телеканале.

«Я думаю, что в данном случае мы действительно имеем дело с попыткой очередной информационной провокации. Или неудачной шутки, которая была использована для этого», – подчеркнул эксперт.

Филипенко считает, что эта ситуация не является сложной.

«Более того, мы можем сегодня наблюдать то, что отношения Украины и Румынии значительно улучшились в последнее время. Могу вспомнить о том, что почти до 2014 года роль Румынии была похожа на роль такого «главного врага», даже «идеального врага», потому что там был еще и исторический шлейф», – сказкал Филипенко.

«Но начиная с 2014 года, ситуация существенно изменилась, более того, достаточно активно развиваются и военные контакты, Румыния является распорядителем одного из трастовых фондов НАТО, созданных для помощи Украине. Мы знаем, что были украинско-румынские военно-морские учения. То есть на самом деле есть положительная динамика в отношениях», – отметил эксперт.

Он также предупредил, что в дальнейшем попытки ухудшить относить между Киевом и Бухарестом будут продолжаться.

«Работать будут на нескольких направлениях. Это не первый подобный случай: можем вспомнить, что в 2013 году была попытка также поднять «румынский вопрос». Была опубликована статья, что Румыния собирается воспользоваться Майданом и захватить украинские территории, однако оказалось, что это была не официальная позиция, а позиция одного из блогеров, которая «случайно» была своевременно переведена на русский язык и распространена в украинских СМИ», – подчеркнул эксперт.

«Аналогичную информационную провокацию мы наблюдали в прошлом году, когда в малоизвестной молдавской газете появилась публикация, где, наоборот, эксплуатировались якобы антирумынские настроения украинцев и утверждалось, что именно Украина и украинцы являются главными препятствиями объединения Молдовы и Румынии. И снова странное дело: этот материал в течение одного дня был переведен с румынского на русский и был опубликован на одном из украинских ресурсов», – напомнил Филипенко.

Ученый отметил, что скорость, с которой похожий провокационный материал 2013 года был переведен и растиражирован СМИ, вызывает ощущение, что это происходит не случайно и не зря.

«Такие материалы могут появляться. Тем более, мы знаем – да, в Румынии есть движения, которые выступают за присоединение Бессарабии – не только территории Молдовы, но и части территории Украины. Есть сторонники восстановления «Великой Румынии», но если взять социологию, то сегодня для румын вопрос воссоединения с Молдавией находится на четвертом или пятом месте по сравнению с другими социально-экономическими проблемами», – резюмировал он.

Напомним, 2 июня Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что соберет совещание руководителей Министерства иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных сил, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы безопасности и Службы внешней разведки из-за видео, в котором Румыния вроде захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится в сообщении Матиоса на странице в Facebook.

«Информирую – буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (подразумеваемыми, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», – написал Матиос.

Так, на YouTube появилось видео о том, как в 2022 году Румыния оккупирует Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Навіть «травоїдні» можуть захотіти стати «хижаками», якщо ми не захищатимемо свою ДержавуДовго писати не буду…. Geplaatst door Анатолій Матіос op Zondag 2 juni 2019

В свою очередь, автор видео в комментарии телеканал «Громадське» заверил, что это «личный проект».

«Мне нравится создавать контент «альтернативной истории» для Youtube. Есть много других видео на Youtube об Украине, даже об украино-румынской войне. При этом они даже не имеют описания, как у меня. Но я не мог подумать, что какой-то чиновник в Украине воспримет это так серьезно. И не прочитает хотя бы описание видео», – заявил он.

В то же время, автор видео заявил, что написал Матиосу касательно этой ситуации, но прокурор «не прочитал сообщение и не ответил».

3 июня основатель Youtube-канала на котором появилось скандальное видео, записал новое послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и поблагодарил его за пиар, попросив относиться ко всему, как к шутке.

Основатель Youtube-канала 30192 в своем видео непосредственно обращается к Матиосу и несколько раз благодарит его за пиар.

«Я слышал, что вы мой большой фанат, и поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, мистер Анатолий, Украина – моя любимая страна. Румыния любит Украину, и если вы приедете сюда, то я позову вас выпить вместе», – говорится в ролике.

В то же время, в описании к видео автор просит относиться ко всему, как к шутке. Также запись дополнена хэштегом #Ukraine #Be_happy ( «Украина, будь счастлива»).