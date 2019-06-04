Судьба политузника Кремля: Романа Сущенко навестили в заключении его жена и дочь

Жена и дочь украинского журналиста и пленника Кремля Романа Сущенко через четыре месяца после предыдущего свидания посетили его в российской колонии в Кировской области. «Укринформ» публикует впечатления дочери Романа Юлии Сущенко о поездке, которые описаны в ее материале на страницах издания.

Наше трехдневное свидание на территории колонии строгого режима № 11 (ИК-11) в селе Утробино началось 29 мая. Поездка выдалась тяжелой, несмотря на то, что погодные условия в конце весны были намного благоприятнее, чем в суровом январе, когда мы с мамой приезжали к отцу впервые.

Сам Киров встретил густым туманом, сквозь который едва виднелись дороги, и температурой воздуха в +9 градусов по Цельсию. В регионе в это время года только начинают цвести одуванчики и сирень. О клубнике и черешне, которыми мы хотели порадовать отца, можно вообще не вспоминать, поскольку там был не сезон этих ягод.

Как и в прошлый раз, встреча семьи проходила в специальном блоке для длительных свиданий. В нем расположены десять комнат для проживания заключенных с их близкими, общие кухня и ванная комната и отдельные мужская и женская уборные. Нашими на этот раз неприветливыми соседями по комнатам были еще пять семей. Среди них мы снова были единственными иностранцами.

Комната, которую нам выделили для длительного свидания, по размерам была больше похожа на коридор – узкая и длинная. В ней было окно с решеткой, которое упиралось в пристроенную кирпичную стену, были в ней двухместная кровать и лавка, которая превращалась в еще одно спальное место, стол, стулья, шкафчик, телевизор и холодильник. Как нам рассказали, вся мебель сделана заключенными.

Некоторые наши с мамой личные вещи изъяли сотрудники колонии – это деньги, документы, часы, телефон и даже дезодорант (потому что он был жидким). Также забрали письма и открытки со словами поддержки от друзей и коллег отца, которые мы привезли с собой.

Нам объяснили, что их отдадут чуть позже – после того, как ознакомятся с текстами оперативники. Однако этого так и не произошло – и нам вернули письма уже после свидания, когда мы покидали колонию. Такое впечатление, что администрация колонии делает все возможное, чтобы отец не контактировал с внешним миром.

Из главного – отец чувствует себя более-менее нормально. Более-менее – потому что у него периодически возникают стоматологические проблемы, которые до конца нельзя решить в тюремных условиях. Также иногда его беспокоит повышенное давление. Лекарства, отправленные в бандероли, он до сих пор не получил.

Вообще, отец выглядел немного лучше, чем четыре месяца назад. Удивило то, что он зашел к нам в комнату очень тепло одетый – несколько свитеров и куртка, столько же брюк, высокие ботинки. Когда мы спросили – почему так, он ответил, что в каменных стенах камеры прохладно, двигаться там особо негде, а солнце в Утробино выглядывает нечасто, поэтому не может нагреть здание тюрьмы.

Настроение у него было радостное, ведь мы наконец смогли увидеться, обняться и поговорить. Отец рассказал, что до сих пор находится в так называемом «безопасном месте», в камере вместе с соседом, отдельно от других заключенных.

Информационный вакуум, в котором он все время находится, угнетает его. У отца нет возможности получать актуальные адекватные новости об Украине.

Ситуация с розетками в камере не сдвинулась с мертвой точки – их там до сих пор нет и не предвидится. Расписание дня тоже не поменялось: подъем в 5 утра, зарядка, завтрак, часовая прогулка на улице, обед, ужин и отбой в 21:00. Раз в месяц, если повезет, его отводят в магазин, чтобы купить какую-то еду и необходимые бытовые вещи.

Из-за того, что колония имеет строгий режим, существует лимит на передачи – одна в три месяца. С начала пребывания в колонии он получил только две посылки. Столько же раз его посетил консул. Каждый месяц к отцу приезжает адвокат, чтобы передать актуальные новости из Украины и поддержать морально.

Кстати, оказалось, что одно из писем, которое отец отправил еще в марте, бесследно исчезло и так и не дошло до нас. Особенное оно было потому, что в нем содержался рисунок турецкого города Стамбул. Отец очень жалел об его исчезновении, поскольку вложил в работу много сил и времени.

В целом ничего кардинально в его жизни не изменилось, поскольку пребывание в колонии – это как день сурка, каждый день одно и то же. Отец живет от встречи к встрече с нами, консулом и адвокатом, от звонка к звонку, от письма к письму и ждет своего возвращения домой.

Просил передать привет и благодарность за поддержку всем неравнодушным. Отдельно благодарил за организацию выставки его работ в Нью-Йорке, которая прошла 28 мая. У него эта новость вызвала большое удивление и радость. Сказал, что не мог даже представить, что его рисунки увидят за океаном.

Также отец анонсировал немало новых работ, не раскрыв подробностей, чтобы не испортить нам эффект первого впечатления. Лишь добавил, что дальше будет еще интереснее.

Сегодня исполнился уже год с того дня, как Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

А 27 июня пройдет ровно тысяча дней со дня ареста отца.

Хочется еще раз призвать всех неравнодушных потратить немного своего времени и написать письмо украинскому политзаключенному Сущенко. Ведь каждая строка и доброе слово дарят ему радость и скрашивают дни, проведенные в заключении.

Вот адрес, на который ему можно писать:

Сущенко Роману Владимировичу

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл.,

деревня Утробино, Кировская область,

Россия 613043

Все письма надо отправлять на русском языке, иначе цензура их не пропустит.