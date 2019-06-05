Украинского эксперта навсегда выгнали из программы Скабеевой за «сраного сепара»

Украинский писатель Всеволод Непогодин оказался в центре скандала раздуваемого российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Писатель изложил свою версию произошедшего и объясни причины своего поведения в студии.

Об этом сам Всеволод Непогодин написал на своей странице в Facebook.

«Поскольку Ольга Скабеева дважды дискредитировала меня ложными заявлениями (сначала за моей спиной на канале «Россия», а потом в соцсетях), то считаю своим долгом рассказать свою версию случившегося в эфире программы «60 минут», – заявил Непогодин.

Далее он приводит свою версию случившегося в студии программы «60 минут», в записи которой он принимал участие.

«Меня откровенно покоробила реплика человека в камуфляже из Донецка, дословно заявившего следующее: «Сегодня утром боевики, а точнее 57 бригада ВСУ…». Его слова вы можете отчётливо слышать на видеозаписях», – уточняет Непогодин причины разгоревшегося скандала.

Далее писатель объясняет мотивы своего поведения, после услышанных в адрес военнослужащих ВСУ оскорбительных слов. При этом Непогодин заостряет внимание на контексте случившегося в московской студии.

«Я, как человек дававший присягу Украине, считаю недопустимым публично оскорблять Вооруженные Силы Украины, называя их солдат «боевиками». Ладно бы Безсонов назвал «боевиками» украинские добровольческие батальоны, это еще можно было понять – мне самому не до конца ясен их статус», – уточнил Непогодин.

Он подробно рассказывает о своих мотивах, подтолкнувших его к словам и действиям в студии программы.

«Но вот оскорблять солдат ВСУ это за гранью на мой взгляд. Считаю боевиком как раз гражданина Безсонова, поскольку с точки зрения украинского законодательства он преступник и член незаконного вооруженного формирования», – подчеркнул писатель в своем заявлении.

Писатель особо заострил внимание на личности оскорбителя. Его оппонентом в студии стал «начальник пресс-службы Управления Народной милиции «ДНР» Даниил Безсонов, деятельность которого попадает по статьи о терроризме Криминального кодекса Украины.

«Настоящий боевик Безсонов, не имеющий никакого правового статуса, на всю Россию называет легальную регулярную армию Украину «боевиками» — это же Оруэлл в чистом виде! Только ведущие программы «60 минут» никак не отреагировали на оскорбительные и провокационные слова Безсонова», – справедливо возмущается Непогодин.

Писатель не смог стерпеть такого беспардонного поведения от военного преступника Безсонова. Непогодин далее подробно рассказывает, что именно произошло в студии после слов оскорбительных Безсонова.

«Смолчать я не мог и ответил Безсонову «Боевики это как раз вы!», имею в виду лично Безсонова и его подельников по организованной преступной группировке, называющей себя «Донецкая Народная Республика». Гражданам Украины, находящимся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, я сочувствую, считая их заложниками и жертвами – их я точно не оскорблял. Слово «террористы» я вообще вчера не произносил», – объясняет Непогодин свою версию случившегося.

После этого писатель отмечает, что дальше конфликт был усугублен самими ведущими передачи «60 минут». В частности, мужем и со-ведущим Ольги Скабеевой – пропагандистом Евгением Поповым, который встал на сторону Безсонова и попытался выгнать Непогодина из студии.

«Вместо того, чтобы поинтересоваться причиной моей резкой реплики, Евгений Попов попросил покинуть меня студию. Т.е. ведущие даже не удосужились понять причину моего поведения. В подобной ситуации ведущим следовало просто предоставить мне слово и конфликт наверняка бы был быстро исчерпан», – продолжает рассказывать Непогодин.

Писатель привыкший в Украине к соблюдению демократических, правовых норм и свобод особо возмущен тем фактом, что в России ему просто заткнули рот, когда он попытался предложить иной взгляд на проблему.

«Но закрыть рот человеку, не предоставить право голоса – это оскорбительно на мой взгляд. Поскольку ведущие не дали мне возможность объясниться словами, то пришлось объясняться жестами», – подчеркивает Непогодин.

Это побудило Непогодина пойти на обострение конфликта уже со своей стороны. Жестами и оскорбительными словами в адрес своего «оппонента» писатель продемонстрировал все свое отношение к нему. При этом Всеволод Непогодин подчеркивает, что это был шаг отчаяния, который вовсе не красит и не оправдывает его поведения.

«Ведущие нарушили свободу слова, к превеликому сожалению. Пришлось показать Безсонову средний палец и назвать его «сраным сепаром». Прекрасно понимаю, что подобное поведение не красит меня как гражданина свободной и демократической Украины. Я хочу, чтобы артиллерийские дуэли как можно скорее прекратились на Донбассе», – заявил писатель.

Далее Непогодин призывает к диалогу. Он считает, что надо прекращать конфликт.

«А для этого сначала Киеву, Москве, Донецку и Луганску надо научиться хотя бы слышать друг друга, убрав навсегда лексикон вражды и ненависти. Я готов появиться в программе «60 минут» и публично извиниться за свои слова если меня кто-то неправильно понял. Считаю, что ради установления диалога и налаживания взаимопонимания между Украиной и Россией мне должно быть предоставлено право подробно разъяснить свою позицию в программе «60 минут», – подчеркивает Непогодин.

В то же время, писатель уточнил, что не опускался до оскорблений ведущих передачи.

«Особенно подчеркиваю, что не говорил ничего предосудительного ни в адрес ведущих, ни в адрес участников программы в студии. Испорченный телефон должен быть выключен», – настаивает писатель.

Писатель посетовал о том, что произошедшее слишком симптоматично и явно указывает на отсутствие в России свободы слова и умершей журналистики.

«А если по малейшему поводу закрывать рот и выгонять спикеров из эфира, то мирное урегулирование на Донбассе станет недостижимым. Если в итоге Ольга Скабеева и Евгений Попов не предоставят мне право донести свою точку зрения до общества, то считайте, что свободы слова в России нет и журналистика умерла как профессия», – уточнил писатель.

Такова версия случившегося в студии программы «60 минут» от самого Всеволода Непогодина.

«Прошу журналистов растиражировать моё заявление», – просит Непогодин в заключении.

Поскольку Olga Skabeeva дважды дискредитировала меня ложными заявлениями (сначала за моей спиной на канале «Россия», а… Geplaatst door Vsevolod Nepogodin op Woensdag 5 juni 2019

Следует отметить, что профессиональные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов давно и «плодотворно» занимаются созданием негативного имиджа Украины, используя для этого любые возможности. Как показывает история рассказанная Всеволодом Непогодиным – при этом не гнушаются ничем.