Зона «русского мира»

Штирлица узнают по прописке. Власти Москвы сдали всех сотрудников СВР

Российская СВР оказалось очень «прозрачной» разведорганизацией, можно сказать самой прозрачной в мире, все данные на ее сотрудников есть в открытом доступе.

Читатели «The Insider» знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ, пишет журналист-расследователь Центра «Досье» Сергей Канев на страницах издания.

Как выяснил «The Insider», СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр.

Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то – видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. В непростых биографиях жителей служебных домов СВР разобрался сотрудник Центра «Досье» Сергей Канев.

Из СВР в СР. Шпионский дом и его обитатели

Все началось с письма на мою электронную почту, в котором аноним из «Справедливой России» сообщил, что партия находится в глубочайшем кризисе: «Сергей Миронов в последнее время сильно сдал, нет ярких лидеров и идей, а саму „СР“ в своих целях используют выходцы из спецслужб», – пишет аноним. В качестве примера, источник привел Секретаря президиума центрального совета «СР» по международным вопросам Александра Романовича и его заместителя Романа Бернацкого. «Мы за глаза так их и зовем – „два Романыча“».

Роман Бернацкий, Сергей Миронов, Александр Романович.

Биография первого «Романыча» – полковника запаса Александра Романовича – и вправду сильно напоминает карьеру офицера, тесно связанного с военной разведкой: в 1975 году он окончил Военный институт иностранных языков, потом проходил службу в качестве переводчика в Мали, на Кубе, работал в Международном отделе ЦК КПСС, где каждый второй был прикомандированным сотрудником КГБ, ГРУ, и руководил группой советских военных советников в Анголе и Мозамбике.

Несмотря на далеко не молодой возраст, Романович активно занимается политической деятельностью, является вице-президентом Социнтерна со штаб-квартирой в Лондоне и частый гость на российских федеральных телеканалах, где выступает экспертом по международным делам (в духе «Россия в окружении врагов»).

Информацию о втором «Романыче» – Романе Бернацком, можно найти на официальном сайте «Справедливой России»: вот он присутствует на переговорах Миронова с представителями Демократической партии Курдистана Абдулсаламой Абдуллой и Хошави Бабакрой. Или встречается в Москве с послом КНДР в России – товарищем Ким Ён Дже. На другом фото «справедливоросс» Бернацкий – участник круглого стола с делегацией Ландтага Баварии, организованном фондом Ханнса Зайделя, а на следующем – он уже в Бонне на европейском съезде Левой партии Германии (Die Linke), которую считают пророссийской, а некоторые члены находятся под присмотром немецкой контрразведки.

Как выяснилось, партиец Бернацкий родом из Петербурга, ранее трудился в Управлении делами МИД РФ, а затем в Росзарубежцентре. Сейчас эта бюджетная организация называется Россотрудничество при МИД РФ и имеет представительства во многих странах мира. В 2013 году ФБР подозревало сотрудников Россотрудничества в вербовке американских граждан, и глава представительства в США Юрий Зайцев был вынужден покинуть страну и некоторое время работать в Австрии.

«А как вы узнали, что Бернацкий выходец из спецслужб?» – поинтересовался я. – «Так он же живет в шпионском доме на улице Удальцова. Документ про этот дом лежит на Электронной Москве. Вы только не сдавайте меня» – ответил аноним из «СР» и больше на связь не выходил.

Информация о местожительстве второго Романыча полностью подтвердилась: он действительно еще недавно проживал в ведомственном доме СВР на улице Удальцова, построенном в 2001 году, а затем переехал в другое место. Дом построили за счет федерального бюджета, а через год, распоряжением столичного правительства № 994-РП, его передали на баланс Москвы. Документ лежит в открытом доступе на онлайн-справочнике федеральных и московских органов власти Mosopen.ru (Электронная Москва) и называется: «О передаче ведомственного жилого дома-новостройки Службы внешней разведки Российской Федерации в государственную собственность города Москвы». Под документом стоит подпись тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова.

Распоряжение мэра Юрия Лужкова.

Связаться с господином Бернацким не удалось, а из пресс-бюро СВР, которое возглавляет Сергей Иванов, 5 лет проработавший собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в США, пришел ответ: «Сведениями о лице, указанном в Вашем обращении от 20 марта 2019 года, не располагаем».

Отметим, в статьях 17 и 18 «Закона о Внешней разведке» четко прописано, что действующие офицеры СВР и ГРУ не вправе состоять в политических партиях или обращаться за негласным содействием к депутатам любых уровней.

Журналисты, кришнаиты и другие разведчики

На портале Mosopen.ru можно найти еще 10 документов, касающихся строительства и передачи на баланс Москвы семи «шпионских» домов на улицах Академика Анохина, Профсоюзной, Удальцова, Вильнюсской, Тарусской, Ясногорской и так называемого элитного «Особняка резидентов» на Гончарной улице, где проживают отставные генералы КГБ-СВР. Причем, судя по тому, что говорят сами сотрудники СВР, об этом провале им было известно.

– По сути, Лужков сдал несколько сот кадровых офицеров ГРУ, был большой скандал в штаб-квартире в Ясеневе, но тогда он был нужен Кремлю и трогать его не стали – сообщил экс-полковник СВР проживающий Профсоюзной улице.

– А зачем нам такая большая армия шпионов? – поинтересовался я. – Не лучше ли эти деньги потратить на образование, строительство школ, больниц, вложить в науку и перспективных ученых?

– Что нужно мы и так украдем или завербуем кого надо…

Как видно из столичной адресной базы, в многоэтажках получили квартиры 2856 действующих офицеров разведки. Большинство жильцов начинали службу в воинских частях СВР, а теперь они трудятся в российских посольствах или представительствах при ООН, ЕС, ОБСЕ, Россотрудничестве и т.д. (на сленге разведки – «пиджаки»). У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами. Есть даже члены Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров. Причем некоторым «дипломатам», «нефтяникам» и «журналистам» были выданы российские паспорта одной серии, различаются они только двумя последними цифрами. В том числе подобный документ имеется у партийца Бернацкого.

В «Особняке резидентов» на Гончарной улице, проживает хорошо знакомый читателям The Insider генерал СВР Леонид Решетников. Генерал большой специалист по балканским странам, и среди руководства СВР считался последовательным «ястребом». В 2009 году Решетникова назначили директором Российского института стратегических исследований” (РИСИ), который называют мозговым центром СВР. Возглавляя РИСИ, генерал сблизился с «православным олигархом» и спонсором «Русской весны» на Донбассе Константином Малофеевым.

Эти персонажи также засветились в неудавшемся перевороте в Черногории в 2016 году, за которым последовал громкий политический скандал и секретарю Совбеза Николаю Патрушеву пришлось срочно лететь в Белград и разруливать ситуацию. В январе 2017 года Владимир Путин отправил Решетникова в отставку, и теперь неудавшийся «путчист» возглавляет наблюдательный совет телеканала «Царьград ТВ», финансируемый все тем же Малофеевым.

В другой «шпионской» башне на улице Академика Анохина обнаружился действующий политик – сопредседатель Евразийского народного фронта (ЕНФ) и «Антибандеровского движения» Дмитрий Ермолаев (отец Ермолаева – генерал СВР в отставке). С 2002 по 2005 год Ермолаев трудился 3-м секретарем посольства РФ в Латвии и на местных интернет-форумах под ником «Kornet» негативно отзывался о первых лицах прибалтийского государства и проводимой ими политике интеграции с Евросоюзом. В 2005 году Рига с подачи латвийской контрразведки объявила Корнета персоной нон-грата, его отозвали в Москву (помимо Латвии Ермолаеву запрещен въезд в Молдову).

До 2012 года Корнет был членом политбюро общественной организации «Интернациональная Россия» при Общероссийском народном фронте, а затем с группой соратников отпочковался и учредил ЕНФ.

Самыми заметными фигурами из окружения Корнета являются бывший начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям, а ныне главред новостного агентства REGNUM Модест Колеров (запрещен въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Грузию), бывший дипломат из посольства РФ в Латвии Владимир Симиндей (в 2012 году объявлен Ригой персоной нон-грата), историк Александр Дюков (запрещен въезд в Латвию), кинорежиссер Сергей Четвертной, снявший фильм «Цветной сектор» о событиях в 1991 году в Латвии (Оперативная группа по стратегическим коммуникациям при ЕС включила фильм в отчет о фейках и российской пропаганде), финский публицист Йохан Бекман, который открыл в Финляндии представительство самопровозглашенной ДНР (запрещен въезд в Эстонию), а также постоянный участник телевизионных ток-шоу на НТВ Андрей Татарчук, представляющийся проживающим в Риге журналистом газеты «Сегодня».

Андрей Татарчук (слева) и Корнет.

В числе соседей Корнета из ведомственного дома СВР не только «журналисты», «нефтяники» и «дипломаты», но и последователь учения Кришны Андрей Шимаенков: «Харе Кришна, уважаемые кришнавы! Примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Для нашей общины нужны рис, гречка, медикаменты» – обращается он в YouTube к единоверцам.

В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к Внешторгбанку (с 2006 года – ВТБ). Сейчас кришнаит трудится главным казначеем Фонда заботы о вайшнавах, или как еще их называют «преданные», которые создали общину в индийском городе Вриндаван.

В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда из России, Украины и Казахстана приезжают «преданные». Фонд возглавляет россиянин Сергей Тимченко, взявший себе имя Шри Джишну Прабху и окончивший институт вайшнавского образования (Бхакти Шастры). Богослов Тимченко-Шри Джишну Прабху ведет жизнь монаха и выступает с лекциями в России и странах СНГ.

Впрочем, от некоторых выступлений монаха о надвигающихся глобальных катастрофах официально открестился Центр общества сознания Кришны в России, назвав его проповеди личным мнением.

Андрей Шимаенков.

Москвич Шимаенков тоже много выступает перед преданными, поет песни на религиозных праздниках и имеет аккаунты в социальных сетях, что для оперативной необходимости не запрещено сотрудникам СВР. Через «ВКонтакте» поющий казначей не ответил, как последователям Кришны удалось его «перевербовать».

Кстати, статья 19 «Закона о внешней разведке» запрещает офицерам СВР и ГРУ внедряться в религиозные организации. Однако запрет касается только официально зарегистрированных религиозных общин.

Необходимо добавить, что примерно половина офицеров СВР приватизировали свои квартиры и продали различным покупателям. В том числе иностранцам, эи теперь в шпионских домах проживают 17 граждан Вьетнама, Китая, Египта, Италии и сыновья бывшего атташе посольства США в Москве Шелдона Киркпатрика (Sheldon Kirkpatrick).

Автор Сергей Канев
Источник The Insider
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