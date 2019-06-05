Призраки «ДНР» в Киеве. Строитель «русского мира» рвется во власть в Украиине

Активный сторонник «русского мира», который принимал непосредственное участие в «строительстве» российской оккупационной зоны «ДНР» на Донбассе собирается стать членом общественного совета при Киевской городской государственной администрации (КМДА).

Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия, пишет на своей странице в Facebook Денис Казанский.

5 июня в Украинском доме (Крещатик 2) в 10:00 состоятся выборы нового состава громадськой рады при КМДА на период 2019-2021. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Среди допущенных к этому процессу организаций в списке можно увидеть некое ГО «Корали», которую возглавляет бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

Лукянов во время «русской весны» на Донбассе. Лукянов во время «русской весны» на Донбассе. Лукьянов в списке на на выборы в общественный совет КГГА. Организация от которой идет Лукьяноа. Пред 1 из 4 След

13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских «туристов» принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением.

В тот день с захваченного здания были сорваны украинские флаги, а вместо них была вывешена символика «ДНР». Лукьянов выступал на митинге под флагами сепаратистов, поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины, рассказывал о том, как предостерегал бойцов ВСУ применять силу против «своего народа» и т.д.

Из черных щелей на свет продолжают выползать самые невероятные политические умертвия.5 июня в Украинском доме… Geplaatst door Денис Казанский op Dinsdag 4 juni 2019

Честно говоря, думал, что этот персонаж сидит где-то в Крыму или в России, но нет. Оказывается, Лукьянов спокойно живет в ненавистном ему Киеве, от которого он сам же призывал отделяться. Более того – теперь Лукьянов хочет пролезть в громадську раду при КМДА и таким образом принимать участие в управлении столицей.

Повыступал под флагами «ДНР», разжег конфликт, стравил сограждан и сбежал из Донбасса. Пусть другие теперь мучаются и живут в резервации.

Удивительно. Казалось бы, добился человек своего. Защитил Харцызск от бандеровцев, украинизации, вышиванок и т.д. Так и езжай туда, наслаждайся жизнью. Ты же хотел русский мир, так вот он. Но нет.

Почему-то Лукьянов не хочет жить в «республике» и работать в «народном совете «ДНР», а едет в Киев, к «хунте» и «фашистам».