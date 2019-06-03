Война России против Украины и Запада. Почему мира с Кремлем не будет?

Знаете в чем главная проблема нынешней войны? Все мечтают о разном. Европа хочет обратно в 2013-й. Снять санкции, торговать с Россией, брать у Москвы деньги.

В 2013-м не нужно скидываться на НАТО, бороться с пропагандой и искать альтернативы российскому газу. Украина тоже хочет в 2013-й. Хочет вернуть территории, восстановить контроль над границей, зарабатывать на взаимной торговле, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

В 2013-м не нужно получать похоронки с фронта, тратиться на армию и воевать с ядерным государством. Но только сама Россия ни в какой 2013-й возвращаться не собирается.

Для российского руководства родовая травма – это 91-й. Распад Союза, парад суверенитетов и проигрыш в холодной войне.

Кремль не собирается обнулять последние пять лет по одной простой причине. Потому что он хочет обнулить последние 28.

Вся нынешняя война идет не против Украины. Она идет против Запада. А наша страна стала жертвой нападения лишь потому, что пять лет назад нас стали воспринимать как часть этого самого запада.

Только и всего.