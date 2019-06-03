Путин и Россия: голый король с дутым рейтингом

Именно сейчас очевидна новая степень деградации российской власти – она решительно не хочет знать, что о ней думают.

На днях Россия отметилась еще одним беспрецедентным научным достижением. Достижением, которое может стать в один ряд с созданием крылатой ракеты и подводного дрона, работающих на атомной тяге, а также боевых лазеров. Всего пять дней потребовалось ВЦИОМу, этому главному социологическому учреждению страны, чтобы вдвое (с 31,7 до 72,3 процентов) увеличить рейтинг доверия главному начальнику страны, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Все гениальное оказалось, как водится, простым. Все дело в методике. Если вопрос «открытый», объясняют ученые-социологи, то есть гражданина спрашивают, кому из политиков он доверяет, но не называют при этом конкретных фамилий, опрашиваемый начинает сомневаться, путаться в показаниях.

И в итоге может ответить, что никому не доверяет. Это, само собой, ведет, о ужас, к понижению рейтинга самого важного человека. И такие вот, с позволения сказать, результаты естественным образом вызывали неудовольствие кремлевских заказчиков. Научная мысль напряженно работала несколько суток и нашла гениальное решение.

Выяснилось, что стоит позвонить человеку домой и прямо спросить (это называется «закрытым» вопросом»), любит ли он Владимира Путина, как сообразительный рейтинг тут же вырастет вдвое. Заметим, что даже эти, ощутимо более радостные, последние данные указывают: есть, есть еще куда расти отечественной социологии. Почти 30% опрошенных рискнули сообщить суровым интервьюерам, знающим их телефон, что Путину они не доверяют.

Многие комментаторы справедливо полагают: дальнейшее увеличение рейтинга можно обеспечить, превратив пока что цивильные «вциомы» и «фомы» в силовые структуры, которые начнут интересоваться степенью любви к начальству в ходе поквартирных обходов. В конце концов, давно пора шире внедрять опыт Федеральной службы охраны, которая давно проводит секретные опросы и делает секретные же выводы.

Похоже, что именно сейчас очевидна новая степень деградации российской власти – она решительно не хочет знать, что о ней думают подведомственные граждане. Только что, как пишет «Коммерсант», правительство определилось, каким образом следует опрашивать жителей относительно коррупции.

Для начала это отвратительное явление, с которым в нашем московском княжестве борются со времен Юрия Долгорукого, выделено в «бытовую» и «деловую». При этом опросы не должны касаться политики, религии и общественной жизни.

Мало того, не будут опрашиваться работники соцсферы, госуправления и военные. То есть гражданин еще может рассказать, что дал взятку гаишнику. А вот о том, что гаишник понес откат своему командиру, опрашивающие предпочитают не знать. Понятно, что заниматься подобным обречены сильно небрезгливые люди. Те, кто живет по правилу «Тебе нравится? Так я еще нарисую».

Кто-то, заломив руки, трагически произнесет: «У нас нет социологии». Да, нет. А что у России, простите, есть? Журналистика, с соловьевыми-кисилевыми, чье мнение до доли процента соответствует «указивкам», полученным на еженедельной планерке в президентской администрации?

Правовая система, при которой прокуроры в порядке любезности передают судьям флешку с обвинительным заключением? Здравоохранение, которое по приказу сегодня сокращает количество умерших от инфаркта, а завтра – от рака, чем и отчитывается о неостановимом улучшении здоровья населения?

Практически все российское чиновничество превратилось в многомиллионную свиту голого короля, которая только тем и занята, что готовит бесконечные доклады об успехах в борьбе за качество кружев несуществующего платья. Когда не существует различия между фанфарным докладом и реальным делом, когда наказывают не за провалы, а за плохие новости, возникает вполне конкретная угроза жизни подведомственных граждан.

После катастрофы с «суперджетом» вдруг заговорили, что у самолета, ранее объявленного научно-техническим шедевром, огромные конструктивные недостатки. И эксперты, объяснявшие, почему «сырая» машина была с помпой запущена в серию, вполне всерьез указывали как на главную причину на то, что недостатки утаили-де от Путина.

На следующий день после того, как ВЦИОМ объявил о своем выдающемся достижении в подъеме путинского рейтинга, в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался завод по производству боеприпасов. Разрушен не только завод, причинен ущерб десяткам находившихся близ него зданий. Пострадали несколько десятков людей.

При этом еще в апреле на заводе случился взрыв и пожар, были зафиксированы десятки нарушений правил безопасности. Даже директора отстранили. Но завод не был немедленно остановлен. Наверное, чтобы не нарушать отчетность. В результате рвануло…