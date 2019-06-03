Зона «русского мира»

Крылья смерти. Россия по уровню опасности авиаперевозок обогнала самые дикие страны Африки

В России сделали все возможное и невозможное, что бы повысить уровень опасности пассажирских авиаперевозок.

Для каждой страны, которую инспектирует Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization – ICAO), крайне важно успешно пройти проверку – в противном случае авиакомпании этой страны могут попасть в черный список и им будет запрещено летать в большинство стран. У государства Российская Федерация (РФ) крайний раз такая проверка была в 2014-15 г.г., пишет на странице «Гражданская авиация» в Facebook Александр Гарнаев.

Что не произошло в России после предыдущей проверки ICAO?…

1. Обязательства РФ по разработке Государственной программы управления безопасностью полетов полностью не выполнены.

2. В России так и не создан никакой государственный орган, несущий конкретную обязанность и ответственность за обеспечение безопасности полетов.

3. Росавиация – существующий в РФ гос.орган, заполненный совершенно некомпетентными специалистами (штат Росавиации состоит из голимого блатняка и абсолютно непрофессиональных людей, среди которых есть немного в далеком-далеком прошлом пилотов с крайне невысокой летной подготовкой и ниже-плинтусовой профессиональной репутацией, а большая часть работников Росавиации вообще к профессиональному летному делу никогда не имела отношения) не обеспечивающий (кроме злобных профанаций) эффективное авиа-гос.регулирование и не несущий никакой ответственности за обеспечение безопасности полетов и подготовку квалифицированных авиа-кадров.

Летайте самолетами российских авиакомпаний, это круче чем "русская рулетка"

Geplaatst door Crazy News UA op Maandag 3 juni 2019

Что произошло в России после предыдущей проверки ICAO???

В России за этот же период времени все шло прямо в противоположном направлении.

1. Намертво удушены все попытки увеличить количество летно-учебных заведений за счет частных авиашкол.

2. Оставшиеся государственные авиа-учебные заведения деградировали ниже любого мыслимого уровня – их выпускники теперь не соответствуют никаким критериям практических умений современного пилота даже примерно. Судьба несчастных молодых нашенских летунов отдана полностью на откуп отдельно взятым авиакомпаниям… а там – кому как повезет (или не повезет)!

3. В отдельно взятых российских авиакомпаниях давно правят бал деньги и только деньги – поэтому постоянно происходит деградация подготовки летного состава.

На глазах за прошедшие 10 лет в руководящие наставления наикрупнейших российских авиакомпаний из чисто коммерческих побуждений были внесены самые порочные изменения, даже противоречащие требованиям самих производителей самолетов – например таких, как: на самолетах с высоким уровнем автоматизации должны начинать летать летчики, получившие до того (!) устойчивый опыт полетов на обычных самолетах, а уровень автоматизации не должен быть постоянно максимальным… он должен выбираться подходящим разумно-«appropriate».

Но у нас наперекор даже производителям – внесли документальные изменения, обязав летный состав предельно максимизировать уровень автоматизации… а тем старым опытным летунам, которые категорически возражали и пытались гласно предупреждать об опасности такого подхода «Тhе aircraft can be flown like any other aircraft» – очень грубо позатыкали глотки.

4. но и на этом не остановились: протолкнув столь абсурдно-приказные изменения, в авиакомпаниях пошли дальше – сократив из пресловутой экономии даже аэродромные тренировки молодых пилотов Зачем?… ведь нажимать кнопочки на FMGS и крутить кнюппельки на FCU «можно научить и сразу в рейсовых условиях»…

Более того: расцвели буйным цветом так сказать квази-«научные» эрзац-теоретизаторы, занявшие в авиакомпаниях ответственные посты глав.-наставников и аж издающие (и даже продающие за деньги!) так называемые «учебные пособия» по «устаревшей ненужности» умения ручного пилотирования воздушных судов…!!!

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5. В современной РФ считайте некому авторитетно указывать частным российским авиакомпаниям на творящийся в них местечковый коммерческий беспредел (в том числке несущий непосредственную угрозу безопасности полетов): штат Росавиации…

Результат: современная Россия объективно (чисто арифметически = по количеству гибели пассажиров в соотношении с общим пассажирским налетом) безальтернативно заняла лидирующее «вне конкуренции» место в современном мире, далеко обогнав не только цивилизованные государства, но даже наиболее дико отсталые африканские страны !

Вывод: Следует отметить, что до реального создания на практике эффективной компетентной профессиональной системы государственного регулирования и отладки устойчивой ее работы – Государство масс-убийца безвинных пассажиров должно быть лишено международных прав (с полной дезавуацией всех легитимизирующих это международных разрешений и сертификаций) на столь непростое, ответственное и отнюдь не гарантированно-безопасное занятие – как соответствующие всем международным стандартам пассажирские авиаперевозки !!!

Автор Александр Гарнаев
Источник Facebook
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