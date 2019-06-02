Устранить Суркова от контроля над Донбассом. Игры ФСБ в «царь-горы» в ОРДЛО

ФСБ пытается «отстранить» от дел помощника нацлидера России Владимира Путина и основного куратора оккупированного Донбасса Владислава Суркова, используя социально-экономические меры в самом ОРДЛО. При этом оккупированный Донбасс переживает еще ряд серьезных проблем именно в социальной сфере, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Антисурковщина по-чекистски

Вот уже целый месяц чуть ли не каждый телеграм-канал Лубянки буквально в ежедневном режиме отправляет в отставку помощника Путина и куратора всея ОРДЛО Суркова, а ему на замену непременно сватает бывшего российского посла в Беларуси, полковника ФСБ Бабича. Причем эти слухи стали настолько навязчивыми, что на уходящей неделе потребовалось немедля гасить этот (пользуясь сурковской терминологией) «полезный хайп».

Сначала в дело вступил глашатай Суркова, директор Центра политической конъюнктуры Чеснаков, высмеявший в соцсетях «весеннее возбуждение политолухов и политоборзевателей», дескать, традиционно в мае распространяющих слухи об уходе его шефа из Кремля. Однако ФСБ-телеграмы продолжали строчить антисурковщину по-прежнему, посему на авансцену пришлось вывести тяжелую информационную артиллерию в виде личного путинского рупора Пескова. Он назвал сурковскую отставку слухами и добавил: «Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем».

Впрочем, не сумев подорвать позиции Суркова информационно, Лубянка перешла в своих подрывных практиках на территории оккупированной Донетчины в сугубо социально-экономическую плоскость. А именно: контролирующая всю действующую промышленность ОРДО известная южноосетинская корпорация генералов ФСБ «Внешторгсервис» получила от своих лубянских бенефициаров жесткий приказ прекратить все выплаты в «госбюджет «ДНР», искусственно создавая его критический дефицит.

Правда, ситуация итак недалеко ушла от катастрофической. Например, на целом ряде еще дышащих на ладан заводов и шахт в ОРДО сохраняется многомесячная задолженность по зарплатам, остальные же уже не работают и вовсе. Так что своими ноу-хау в борьбе с Сурковым, Пушилиным и другими сурковцами ФСБ не столько вредит конкуренту, сколько доводит социально-экономическое положение на оккупированном Донбассе до настоящей точки бифуркации. Хотя кто о населении в оккупации когда-либо вообще беспокоился, тем более когда речь идет о контроле над многомиллиардными финансовыми потоками, и без того особо не поддающимися контролю.

Блокпостное «освоение»

Общеизвестная формула «кому война, а кому мать родна» давно стала для всех ОРДЛО форменной аксиомой, не требующей доказательств. Но одним из последних подтверждений ожесточенного планирования по «освоению средств», регулярно поступающих из Москвы, оказалась именно уходящая неделя, когда на коллаборантском телеканале «Оплот», отжатом у бывшего главного «минсдоха «ДНР» Тимофеева-Ташкента, бодро отрапортовал главный «минсдох «ДНР» нынешний – Лавренов. Так вот, этот персонаж поделился с внимательными телезрителями новостью о том, что до осени 2019 года блокпосты ОРДО на линии разграничения ждет генеральное переоборудование.

Точнее, все без исключения четыре КПП, находящиеся в дорожных коридорах между контролируемыми и неконтролируемыми районами Донетчины, ожидает тотальная стройка с нуля на старом месте, потому что, как сказал Лавренов, «мы не можем в рамках минских соглашений изменить расположение пунктов пропуска». И это притом что реальное отношение российских оккупантов и их донецких и луганских коллаборантов к минскому процессу всем хорошо известно, в том числе и по поводу нормального функционирования КПВВ через линию фронта.

Взять хотя бы печально известный пункт пропуска «Золотое» (единственный автомобильный КПВВ на Луганщине), который с украинской стороны официально открыт еще в марте 2016 г., но до сих пор из-за действий боевиков так и не начал свою работу.

Возвращаясь к блокпостам ОРДО, то для всех очевидно, что ближайшие месяцы передвижение через них будет явно затруднено, несмотря на любые старания командования операции Объединенных сил. Кстати, с 1 июня все украинские КПВВ в Донецкой и Луганской областях штаб ООС перевел на летний график работы – с 6:00 до 20:00. Т

о есть теперь для пересечения линии соприкосновения добавились два часа утром и три – вечером. Однако строительством оккупантами своих де-факто новых блокпостов удобства летнего графика будут если не полностью, то весьма заметно нивелированы.

Усугубление врачебного дефицита

Тем временем очень скоро временный выезд из ОРДЛО для многих станет просто жизненно необходимым, ведь в оккупации очень много престарелых и очень больных людей, а перманентный кризис остатков тамошней медицины усугубился до такой степени, что начались, похоже, безвозвратные процессы. О критическом кадровом дефиците врачей и медсестер даже не стесняется постоянно твердить «минздрав «ДНР», официально публикуя количество необходимых врачебных вакансий, которых только в одном Донецке – почти полсотни. И это в «столице народной республики», а чем дальше от нее, тем изрядно хуже.

Уже в Горловке, Ясиноватой и Енакиево не хватает половины медицинского персонала, в Дебальцево или, к примеру, в Шахтерске – порядка 60%, а в Иловайске вообще с декабря 2018-го нет ни одного постоянного педиатра. Даже в некоторых донецких больницах во всем терапевтическом отделении зачастую бывает всего один врач, который если сам вдруг заболевает, оказание медицинской помощи его пациентам приостанавливается на время его болезни.

Проблему пытаются как-то заткнуть выпускниками нелегальных местных мединститутов и студентами-медиками, завлекая их обещаниями предоставить жилье. Впрочем, на поверку выделенные квартиры оказываются отжатыми у переселенцев из Донбасса, так что мало кто рискует вселяться на де-факто и де-юре чужую жилплощадь.

При этом врачебные зарплаты на территории ОРДЛО настолько мизерные (в пересчете с рублей 1,5 – 2 тыс. грн), что загнать на такую работу квалифицированного врача действительно оказывается неподъемной задачей. Тем более что большинство профессиональных медиков из Донецка, Луганска и окрестностей уже давно нашли для себя новое пристанище либо в неохваченных войной других регионах Украины, либо на российских просторах, либо еще где-то подальше.