В России изобрели новую статистику. Рейтинг Путина снова пополз вверх

Деградация российской системы, работающей на полный износ неминуемо приведет к полному краху и тектоническому обрушению всех существующих в России институтов.

Теперь же Путину по «медицинским» показаниям выписали новый рейтинг доверия (с закрытым вопросом), с тремя предыдущими он чувствовал себя неуверенно на посту гаранта, пишет редакция Telegram-канала «Кремлевский мамковед».

Напомним, что ранее этой неделе опять случился очередной низкий исторический рейтинг доверия Путину (открытый вопрос), – 30,5% – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года.

Это связано с тем, что обстановка в стране, благодаря вовсю бушующему экономическому кризису, постепенно накаляется, вызывая турбулентность в общественном сознании, уже год поддерживающая высокий уровень протестного потенциала.

Все деструктивные процессы ведут к раскручиванию политического кризиса. Некачественная статистика и сомнительная социология, стоящая на службе у власти, не отражают реального положения дел, сложившихся в стране.

Теперь четыре рейтинга, как ножки от табуретки, поддерживают Президента на его посту. Но существует опасный дисбаланс в структуре объекта, ведь все показатели разного значения:

• доверие Путину (открытый вопрос) – 30,5% (ВЦИОМ).

• доверие Путину (закрытый вопрос) – 72,3 % (ВЦИОМ).

• электоральный рейтинг Путина – 48% (ФОМ).

• одобрение деятельности Президента – 64,5% (ВЦИОМ).

Перекоса конструкции верховная власть не выдержит, ее эксплуатационный износ вызовет усталостные трещины в системе, что приведет к ее разрушению.