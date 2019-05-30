Путин и Зеленский никогда не договорятся, – Роман Цимбалюк

Мир на Донбассе зависит только от прихоти Путина. Договорится с Кремлем не удастся, если конечно «не лечь по него» полностью, выполнив все требования нацлидера России…

Что говорят в России по выборам в Украине? Почему референдум по вопросу мира невозможен? Что власти РФ собираются делать с оккупированными территориями? На эти многие другие вопросы отвечал в эфире «Радио НВ» собственный корреспондент украинского агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк, беседуя с ведущим передачи «Має слово» Борисом Давиденко, видеозапись опубликована в личном видеоблоге Цимбалюка на YouTube.

В Украине сменилась власть и в России на это отреагировали предсказуемо. Уже сейчас, после первых сдержанных слов о «необходимости сотрудничества» и прочих мантр, закидываются пробные камни дискредитации Владимира Зеленского.

Это явно свидетельствует о том, что отношения Кремля к новой власти в Киеве пройдет те же этапы «эволюции», что были в отношение предшествующих властей. В итоге российская власть будет относится к Владимиру Зеленскому, как и к его предшественнику Петру Порошенко.

Из этого уже сейчас можно сделать один важный, но совсем не утешительный вывод: новым украинским властям не удастся договорится с Кремлем о мире на Донбассе. Зеленский и его команда столкнутся с тем, что от них потребуют безоговорочного выполнения всех российских требований, таких как «автономия» Донбасса, отказ Украины от европейского вектора развития и курса на вступление в НАТО.

В этом плане Украине не стоит ожидать, каких либо изменений в украинско-российских отношения. Дело достижения мира и деоккупация украинских территорий остается пока не разрешимой задачей, .