В шаге от экономического краха. Куда Путин завел свою «Федерацию»?

Россия вступила в новую экономическую рецессию. Это уже пятая по счету рецессия за почти, что 30 лет независимости Российской Федерации.

За годы независимого существования страны (после распада СССР) это уже пятый период длительного (согласно определению NBER – не менее 6 месяцев подряд) сокращения объемов экономической деятельности, пишет на страницах своего блога в «Живом Журнале» российский экономист, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

В силу того, что Федеральная служба статистики не публикует помесячных данных макроэкономических показателей с устранением в них календарной и сезонной составляющих, для оперативной оценки количественных и качественных характеристик стадий делового цикла можно воспользоваться данными Центра развития, подготовленными под руководством Баранова и Бессонова.

Нынешняя, пятая, рецессия в экономике в целом началась шесть месяцев тому назад, в октябре 2018 г. (сравнение проводится по отношению к марту 2019 года, для которого имеются последние доступные данные).

Рецессия на транспорте и в торговле началась еще раньше – 9 месяцев тому назад, в июле 2018-го (в том числе, в оптовой торговле – 10 месяцев назад, в июне 2018 г.), в строительстве – 7 месяцев тому назад (в сентябре 2018 г.), в электроэнергетике – год тому назад (в марте 2018 г.).

Кумулятивное сокращение объемов выпуска по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми на пике последнего делового цикла, на первый взгляд, представляется относительно умеренным: по сводному индексу интенсивности экономической активности – на 3,7%, в промышленности – на 1,7%, на транспорте – на 6,8%, в строительстве – на 7,8% в торговле – на 2,2%, в т.ч. в оптовой торговле – на 10,8%.

Однако несколько иная картина получается, если сравнить нынешнюю рецессию с предыдущими четырьмя. Сопоставление всех рецессий по параметрам их общей длительности и глубины в настоящее время провести невозможно в силу пока еще незавершенности нынешнего кризиса.

Однако рецессии можно сравнить по средней (среднегодовой, среднемесячной) скорости сокращения экономической активности на стадии спада.

Как показывают данные, скорость снижения объемов экономической деятельности в ходе нынешней рецессии уступает скорости падения выпуска во время рецессий 1997-98 гг. и 2008-09 гг., практически совпадает со скоростью падения выпуска во время рецессии 1989-96 гг. и превышает значение этого показателя во время рецессии 2014-15 гг.

Следует также отметить, что в ряде секторов сохраняется, а в некоторых – и усиливается, феномен экстрадлительной рецессии. Так, объем производства в марте 2019 г., например:

– в электроэнергетике остается на 5,4% ниже пикового значения, достигнутого еще в феврале 2006 г., то есть более 13 лет тому назад;

– в сельском хозяйстве – на 6,6% ниже уровня сентября 2017 г., полтора года тому назад;

– на транспорте – на 20,8% ниже, чем в марте 2008 г., 11 лет тому назад;

– в строительстве – на 15,7% ниже, чем в июне 2013 г., почти 6 лет тому назад;

– в торговле – на 8,2% ниже, чем в апреле 2014 г., почти 5 лет тому назад.

Потребительские расходы населения остаются на 7,5% ниже их пикового значения, достигнутого в ноябре 2014 г., четыре с половиной года тому назад.

Наступление очередной, пятой за время независимости и третьей за последние 11 лет, рецессии усиливает вывод, делавшийся неоднократно ранее. Экономическая история независимой России делится на три четко различающихся периода:

Три главных периода современной российской экономической истории

Названия Глубокий кризис «Экономическое чудо» Системная стагнация Временные рамки Ноябрь 1991 г. – сентябрь 1998 г. Сентябрь 1998 г. – июль 2008 г. Июль 2008 г. – март 2019 г. Длительность 6 лет 10 месяцев 9 лет 10 месяцев 10 лет 8 месяцев Кумулятивное изменение ВВП (сводного индекса интенсивности экономической деятельности), % –41.5 101.7 3.5 Среднегодовые темпы изменения ВВП (сводного индекса интенсивности экономической деятельности), % –8.6 7.4 0.3

• 1991-1998 гг. – период длительного и глубокого кризиса, вызванного интервенционистской политикой, проводившейся российскими правительствами под руководством Гайдара, Чубайса, Черномырдина;

• 1998-2008 гг. – период российского экономического чуда, которому способствовали девальвация завышенного курса рубля, проведенные в этот период реформы, повышение мировых цен на энергоносители;

• 2008-2019 гг. – период длительной системной стагнации, вызванный последовательным разрушением авторитарным режимом Владимира Путина базовых правовых и политических институтов, проведением агрессивной внешней политики, международной изоляцией страны.

Во время первого периода – глубокого кризиса – объем производства ВВП сократился на 41,5%. Во время второго периода – «экономического чуда» – объем экономической активности более чем удвоился. В ходе третьего периода, начавшегося почти 11 лет тому назад, объем экономической активности увеличился всего лишь на 3,5%.

Нетрудно видеть, что темпы прироста российского ВВП на уровне 2% годовых, неоднократно называвшиеся властями и экспертами в качестве желательных (прогнозных), являются примерно в 7 раз более высокими, чем фактически наблюдавшиеся среднегодовые темпы прироста объема выпуска в последние почти 11 лет (0,3%), и потому представляются излишне оптимистическими, а в условиях сохранения нынешнего политико-правового режима в стране – абсолютно нереальными.