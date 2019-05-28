Подводный флот на приколе. Почему у России нет «оружия возмездия»?

Последние новости о том, что Россия не будет признавать решения Морского трибунала ООН об освобождении украинских моряков, свидетельствует о том, что ее политическое руководство окончательно выводит проблему конфликта с Украиной на геополитический уровень.

Обычно так откровенно наплевательски к решениям международных институций поступают либо полные страны-изгои типа Северной Кореи или страны, которые могут реально ответить на международные санкции грубой военной силой. И понятно, что основой мощи любой мало-мальски крупной в политическом отношении сверхдержавы является наличие ядерного оружия и средств его доставки, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Еще с советских времени считалось, что именно наличие достаточно большого количества подводных ракетоносцев обеспечивает некий паритет с «вероятным противником». Планировалось, что в случае начала ядерной войны многочисленные подводные лодки, которые находились бы на дежурстве в разных частях Мирового океана как минимум смогли бы нанести ядерный «удар возмездия».

После распада СССР весь парк подводных лодок-носителей ядерного оружия попал в руки Российской Федерации. При этом россияне вложили достаточно большие средства в его дальнейшее развитие и поддержание в рабочем состоянии. Так, по государственной программе вооружения на 2011-2020 гг. флоту планировалось выделить около 4,7 трлн руб., причем большая часть должна была пойти на закупку новых вооружений и техники.

При этом должен быть реализован амбициозный проект по строительству восьми стратегических АПЛ проекта 955 «Борей» (штатный носитель межконтинентальной ракеты «Булава») и семи многоцелевых субмарин проекта 885 «Ясень» (носитель крылатых ракет).

Фактически по состоянию на май 2019 г. российский флот имел лишь три лодки типа «Борей». Причем две – «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский» – были готовы к 2011 г., однако не принимались в боевой состав из-за проблем с основным вооружением – твердотопливной баллистической ракетой «Булава».

То есть фактически с 2011 по 2019 гг. в Северодвинске была построена всего одна (!) лодка. Учитывая нынешние темпы строительства, к 2020 г. вряд ли ВМФ РФ получит больше одной лодки. Поэтому очень быстро план был подкорректирован до шести субмарин. «Ясеней» вообще сдали только одну (вторая только проходит испытания).

Не все радужно для россиян и с остальным парком подводных лодок. Начиная с 2013 г. ВМФ России потеряли как минимум восемь лодок советских проектов. На сегодняшний день можно быть вполне уверенным в боеготовности лишь пяти многоцелевых атомных подводных лодок – «Северодвинск» (Северный флот), «Гепард» (Северный флот), «Кузбасс» (Тихоокеанский флот), «Псков» (Северный флот) и «Обнинск» (Северный флот), в меньшей степени – «Нижнего Новгород» (Северный флот).

Еще семь лодок находятся в ремонте или в ожидании ремонта. То есть некогда великая и могучая компонента общего назначения атомного подводного флота СССР скукожилась до 13 единиц, половина из которых не на ходу.

Понимая свою уязвимость, российское военное руководство не нашло ничего лучшего, чем запланировать переброску на Тихоокеанский флот вместо атомных многоцелевых лодок морально устаревшие «Варшавянки». На этом фоне военное преимущество Страны восходящего солнца постоянно увеличивается.

Если японцы поставят себе такую задачу, то они могут играючи захватить Курилы и Тихоокеанский флот (ТОФ), то Россия со своими скромными инфраструктурными и тыловым возможностями помешать этому не сможет.

Например, в составе ТОФ всего одно госпитальное судно, практически нет транспортов для доставки боеприпасов и питания для морских пехотинцев и мотострелков на Курильских островах. Нечем доставлять бронетехнику и прочую технику, нет средств на восстановление командных узлов и узлов связи противодесантной обороны на островах Курильской гряды.

Кроме того, командование Восточного военного округа не располагает достаточным мобилизационным резервом (привет, 1990-е) для пополнения частей морской пехоты и мотострелковых подразделений.

И на этом фоне совсем уж фантастически выглядит новая государственная программа вооружений на 2020-2027 гг. (в части флота оценивается примерно в 4 трлн руб.): тут и строительство стратегических атомных подводных лодок «Борей-Б», многоцелевых субмарин пятого поколения типа «Хаски» (носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»), неатомных подлодок «Калина». Мало того, сам Путин поставил задачу ускорить развитие проектов подводных беспилотников типа «Цефалопод» и «Статус-6», способных нести обычный и ядерный заряды соответственно.

Однако справится ли с этим отсталая российская судостроительная промышленность, большой вопрос. Ведь даже с менее технологичными проектами полный провал. Например, к 2020 г. российский флот планировал иметь 24 малых сторожевых корабля проектов 20380/20385 – носители ракет «Калибр». В итоге построено и введено в состав флота пока лишь пять таких кораблей, еще восемь строятся с непонятными пока сроками ввода в строй.

Таким образом, можно смело говорить, что подводный флот в России на сегодня плавно превратился в черную дыру, в которую утекают ресурсы и деньги. А по-другому быть и не может в стране, которая постоянно деградирует экономически под давлением санкций (которые никак не влияют, по мнению российской пропаганды), интеллектуально и технологически.

Если в России пока и возможно создавать и поддерживать высокотехнологичные проекты, то реализуются они такими низкими темпами, что совершенно не могут влиять на общую обороноспособность страны. Это не говоря уже о состоянии станочного парка и оборудования на предприятиях.

Причем, как показывает современная история северного соседа, ничего не изменится от смены менеджеров в какой-нибудь объединенной судостроительной компании.