Суркова в отставку?! Куратор «ЛДНР» заслужил орден от хозяина Кремля, а не отставки

С точки зрения выгод Кремля, Сурков действительно проделал очень большую работу и достиг не малых результатов.

Последнее время в масс-медиа разгоняется тема о якобы имеющей место отставке помощника президента России Владимира Путина и главного куратора «украинского вопроса» Владислава Суркова. Эту тема заняла центральное место в общем потоке информации о состояние дел в России и в кремлевских кабинетах, пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление» Костянтин Машовец.

С другой стороны в ходе гибридной войны Кремлем используются все методы нанесения ударов по Украине, включая не только откровенную, вульгарную пропаганду, но искусность проталкиваемую дезинформацию. На последний момент и стоит обратить самое пристальное внимание.

Итак, в продолжении темы… о лже-отставке господина Суркова (Дудаева)…

Те, кто затеял весь этот спектакль, явно… или не в курсе о происходящем нынче в народных бантустанах и в самой Украине, или пишут исключительно «по-инструкции»…

Иначе, они бы поняли, что причин «к увольнению» господина Суркова с одного из ключевых направлений современных кремлевских устремлений нет никаких…

– В Украине явно воспрянула вся ватаноидная шваль ( и «резвящейся» нынче в Киеве Портнов, лишь фрагмент этого процесса)…Более того, в информпространство и соответтсвенно сознание граждан весьма прочно закинут тезис о «примирении»… причем, «заякорен» он некими «социологическими исследованиями»…

– ДомбабвЭ и Луганда, в свою очередь, под водительством все того же господина Суркова, стаКановскими темпами готовятся к «автономии в составе Украины» (и даже массово шлют петиции и записывают видео-обращения к «своему» Президенту Зеленскому)…

– А у «главного продюссера» состоявшейся ротации украинских Президентов, явно начались контры с нынешней администрацией Белого дома… Причем, «контры» эти точно спровоцированы Кремлем…

В общем, Украине явно «плетут лапти» и причем ударными темпами… и все, согласно, как «открытой», так и «закрытой» частей того самого Сурковского плана…

Тут не увольнять, а награждать вато-орденом надо…

В продолжении темы… о лже-отставке господина Суркова (Дудаева)…Те, кто затеял весь этот спектакль, явно… или не… Geplaatst door Костянтин Машовець op Maandag 27 mei 2019

Ясно, что в эту «фишечку» с «увольнением» Суркова могли поверить в самом Мордоре, но в Украине… явно лишь посмеялись. Вот собственно потому и сегодня, башня Саурона «отыграла назад», при помощи усов господина Пескова… мол, не было никакой «отставки»… и так загадочно, «пока… не было». Мол, возможно и будет…