От агента Кремля можно ожидать такое предательство. Он пришел в Белый дом с помощью Путина и теперь отрабатывает цену. Трамп может сдать русским секретного суперагента ЦРУ в окружении Путина.

В ближайшем окружении Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета «New York Times». По данным издания, именно этот человек предоставил США информацию о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в частности, сообщив о личном интересе главаря Кремля к возможности повлиять на результаты голосования, пишет на своей странице в Facebook создатель отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов, цитируя «NYT» по материалам информагентства «Кавказ-Центр».

Сейчас безопасность этого человека может оказаться под угрозой из-за борьбы между Трампом и ЦРУ, пишет «NYT» – президент США желает раскрыть засекреченные материалы, связанных с расследованием о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Укажем в этой связи, что в этом случае Трамп фактически сдаст русским секретного суперагента ЦРУ, который, судя по всему, является источников чрезвычайно важной для США информации.

«Самый крупный источник информации ЦРУ по вмешательству России в выборы – человек, близкий к Путину. Это лицо предоставило информацию об участии Путина в таком вмешательстве. Также источник предоставил доказательства, которые позволили экс-президенту США Бараку Обаме в последние дни на посту заявить, что Путин лично стоял за российскими хакерами, попытавшимися повлиять на голосование», – сообщает «NYT» со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ.

По данным издания, ЦРУ уже долгое время взращивало и защищало этого информанта, который мог предоставлять очень важную информацию о роли российских властей во вмешательстве в выборы.

Сейчас жизнь этого человека может оказаться под угрозой из-за конфликта между Трампом и американской спецслужбой, пишет «NYT».

Генпрокурор США Уильям Барр сейчас по приказу Трампа разыскивает информацию о том, как именно спецслужба пришла к заключению, что российское вмешательство в выборы вообще имело место.

По мнению собеседников «NYT» из разведывательной службы, обещание Трампа снять гриф секретности со связанных с этим расследованием документов поставит под угрозу не только этого информатора, но и многие другие сети агентов ЦРУ.

«Кажется, что президент Трамп собирается разглашать секретные данные, чтобы использовать их как политическое оружие. Мы будем внимательно следить за этим и пытаться пресекать любое такое использование работы наших спецслужб, заявил Адам Шифф конгрессмен-демократ от штата Калифорния, председатель комитета по внутренней разведке

Минюст США в настоящее время проверяет действия сотрудников ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, являвшимся в то время советником предвыборного штаба Трампа.

Ордер был выдан на основании закона о наблюдении за иностранной разведкой. Кроме того, Барр, а также главы ФБР и ЦРУ изучают методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер с мая 2017 года вел расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Параллельно расследованием занимались комитеты по разведке палаты представителей и Сената США.

На сайте Минюста США 18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Роберта Мюллера, посвященная вмешательству России в выборы. Выяснилось, что ГРУ России передавало в Wikileaks материалы, для дискредитации американских демократов.

В самом докладе нет четкого обвинения в адрес Трампа в сговоре с Россией. Мюллер представил конгрессу США самому определить степень виновности Трампа. Вместе с тем расследование пришло к однозначному выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США.