Трибунал ООН – России не указ. Кремль избирательно подходит к соблюдению международного права

Кремль взял курс на то, чтобы покинуть сферу международного права, соблюдать которое он время от времени призывает другие страны.

Международный трибунал ООН по морскому праву ожидаемо постановил 24 мая, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных «корабля» (два катера и буксир). Кремль так же ожидаемо сообщил устами президентского толмача Дмитрия Пескова, что посылает это решение куда подальше, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Перво-наперво надо, мол, закончить следствие, а потом провести суд. И уж только потом решать судьбу моряков и кораблей, захваченных в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Отечественный МИД поспешил заявить, что Москва, ратифицировав Морскую конвенцию ООН, еще много лет назад сделала оговорки о том, что действие этого документа не распространяется «на вопросы суверенных прав и юрисдикций».

При этом украинских моряков судят за нарушение государственной границы России, установленной в одностороннем порядке после присоединения Крыма. То есть неподсудность Москвы решениям Международного трибунала вытекает из никем не признанного присоединения Крыма.

При этом вопрос присоединения Кремль объявил окончательно решенным и в принципе отказывается от обсуждения этой проблемы. Отдельный разговор, что, ведя следствие, Россия фактически игнорирует тот факт, что украинские моряки – военнослужащие, выполнявшие приказ командования.

Их предполагается судить то ли как контрабандистов, то ли как морячков, набуянивших в кабаке в иностранном порту. При этом без внимания остаются международные соглашения о правах военнослужащих.

Происходящее представляет собой очевидное доказательство: Кремль взял курс на то, чтобы покинуть сферу международного права, соблюдать которое он время от времени призывает другие страны. Еще недавно Россия старательно доказывала, что главным источником международного права является Организация объединенных наций, где наиболее полно представлено все международное сообщество.

Прочие международные организации, например, Организация по запрещению химического оружия, решительно не устраивают Россию. Еще бы, эта организация, естественно, под давлением США, заявила об ответственности Москвы за отравление Скрипалей в английском Солсбери.

И вот теперь выясняется, что и отдельные организации ООН, вроде Трибунала по морскому праву, никак не дотягивают до высоких требований Москвы. На самом деле в идеале, по мнению Кремля, все международное право должно свестись к решениям Совета Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето.

Во всех остальных случаях Россия сугубо избирательно относится к вердиктам международных судов и арбитражей. Если конкретное решение ее устраивает, она его исполняет и призывает к этому других.

Если нет, то она под любым, порой совершенно ничтожным предлогом отказывается это решение исполнять. При этом действует как дворовый хулиган, уверенный в своем превосходстве: «Ну и чо ты мне сделаешь?!»

Действительно, у мирового сообщества нет возможности силой заставить ядерную державу выполнять свои обязательства. Единственной формой давления на Москву являются все новые санкции. Вот и теперь после ожидавшегося российского отлупа Киев призвал к введению новых санкций против России.

Россия все глубже погружается в международную изоляцию. Сам факт встречи с Владимиром Путиным неизбежно оборачивается серьезным репутационным ущербом. Немногие смельчаки, вроде австрийского президента, решаются на такое.

Вопрос о том, поговорит ли Трамп с Путиным «на ногах» (именно к такой форме общения с главным российским начальником ныне тяготеют мировые лидеры) или им удастся пообщаться сидя, превращается в важную тему российско-американских переговоров. А сюжет про встречу Путина с коллегой из Конго Дени Сассу-Нгессо – в одну из главных тем недели.

За имитацию серьезной международной деятельности Москва обречена платить тем, кто в этой имитации участвует. И вот Путин уже обещает конголезскому президенту прислать российских военных советников. Можно только догадываться, какими затратами обернется проведение форума Россия-Африка, запланированного в Сочи.

Надо сказать, что превращение России в международного изгоя довольно опасно. Если Кремль придет к выводу, что лидеры ведущих государств готовы разговаривать лишь о том, на каких условиях ликвидировать последствия очередных российских эскапад, то производство всевозможных гадостей станет целью внешней политики. И тогда создание «керченских инцидентов» будет поставлено на поток…