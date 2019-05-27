Чиновник-единорос против агитпропа: в Хакасии глава района избил корреспондента «России 24»

Чиновнику задали вопрос о расходование бюджетных средств выделяемых на жилье для пострадавших от лесных пожаров. Вместо ответа представители агитпропа были избиты и изгнаны из кабинета.

Пропагандисты телеканала «России 24» снимали сюжет о состоянии жилья, которое республика Хакасия предоставила пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году, пишет на своей странице в Facebook Рустем Адагамов.

Люди жаловались на плохое состояние домов: в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация.

Съемочная группа пришла в кабинет к главе Ширинского района, члену «Единой России» Сергею Зайцеву, чтобы задать вопрос о расходовании бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство жилья.

Реакция районного начальника была не совсем обычной.

Журналисты «России 24» снимали сюжет о состоянии жилья, которое республика Хакасия предоставила пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Люди жаловались на плохое состояние домов: в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация. Съемочная группа пришла в кабинет к главе Ширинского района Зайцеву, чтобы задать вопрос о расходовании бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство жилья. Реакция районного начальника была не совсем обычной.Здесь сюжет полностью: https://youtu.be/u46j2RftOUc Geplaatst door Рустем Адагамов op Zondag 26 mei 2019

Зайцев кинулся в драку, вырвал микрофон из рук корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина, несколько раз ударил пропагандиста федерального канала и повалил его на пол.

Присутствующие в кабинете попытались помешать оператору снимать. Оператор снимавший все это кричал: «Не трогайте камеру. Камеру не трогайте».

После этого обоих работников федерального агитпропа за шкирку вытолкали из кабинета.

Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося в кабинете Зайцева, а в «Единой России» пообещали, что инцидент рассмотрит партийная комиссия по этике.