У Зеленского нет шансов стать президентом мира. Возврат Украине и Донбасса и Крыма зависит только от Путина

Надо понимать что только Путин может решить вопрос прекращения российской агрессии, возврата Украине Донбасса и Крыма, обмен пленными и заложниками.

После инаугурации шестого украинского президента Владимира Зеленского к нему и его новой администрации, конечно же, будут вопросы и о том, как будут возвращаться военнопленные и заложники, содержащихся в тюрьмах в России и на оккупированных ею территориях, пишет на страницах «Радио Свобода» Виталий Портников, как будет восстанавливаться территориальная целостность страны, что будет с Крымом …

И мне придется повторить то, что я пытался объяснить все годы пребывания у власти Петра Порошенко. Это не вопрос к президенту Украины. Это, уверен, вопрос к президенту России.

Именно от президента России зависит и освобождения пленных, и решение территориальных вопросов. И если у президента России Владимира Путина не будет никакого интереса эти вопросы решать, то сколько бы совещаний не провел Владимир Зеленский, сколько речей он бы не произнес, сколько собственных решений не принял – ничего не изменится. Вообще.

Что реально может в этой ситуации президент Украины? Может ли он остановить войну, отдав приказ не стрелять? Нет, не может.

Потому что если этого захочет президент России, обстрелы будут продолжаться – причем, как известно, российские войска и их наемники могут обстреливать одновременно и территорию, которую контролирует Украины, и территорию под российским контролем.

И, я уверен, если нужно будет изобразить Зеленского «президентом войны», чтобы под этим предлогом оккупировать еще какую-то часть территории Украины – обстреляют Донецк или Луганск без особых угрызений совести.

Предложить Путину нуженый для президента обмен военнопленными? Но Путина вряд ли интересуют российские граждане. Думаю, если он захочет отдать Украине ее граждан – ну, например, чтобы обеспечить себе благоприятные условия для встречи с президентом США – то примет это решение. Если у него не будет никакой мотивации – будет удерживать украинцев столько, сколько захочет.

Провести «информационную войну», чтобы изменить сознание жителей Донбасса и Крыма? Так, информировать жителей оккупированных территорий о том, что происходит в их стране, важно.

Но тот, кто находится во власти оккупантов, не может решать свою собственную судьбу. Танк сильнее телевизора, и холодильника. А уж если рядом с танком российский телевизор – никакая «информационная война» не поможет.

Активизировать усилия союзников Украины на Западе? Да, это очень важный и действенный. Остается рассчитывать, что президент понимает: только такой, крепкий и эффективный союз оставляет надежду на восстановление территориальной целостности Украины в будущем.

Не у президенте Зеленского, конечно. Но при кому-то из его преемников. Однако отказ от такого союза, игнорирование сотрудничества с США и Евросоюзом и даже таких шансов Украине не оставляет, даже больше – создает возможность отказа от санкций и давления на Россию и фактической легитимизации ее территориальных «приобретений».

И да, это то, что может случиться при президенте Зеленском – если его дипломатия не будет эффективной. Сдвиг на Западе в сторону ослабления давления на Кремль уже начались – и их опасно не замечать.

У нас считается, что президент должен давать людям надежду. Но я считаю, что задача главы государства, как и любого ответственного политика – не соблазнять людей ложными надеждами, а говорить им правду. Правда в том, что Украина – в длительном и сложном конфликте с Россией из-за Донбасса и Крыма.

Из этого конфликта простого выхода нет, тем более – из конфликта вокруг Крыма, аннексированного Россией. И, думаю, украинцам придется еще не раз и не два приходить к избирательным урнам с надеждой на мир и окончания конфликта – и продолжать жить в реальном мире нерешенного вопроса территориальной целостности и конфронтации с Кремлем.