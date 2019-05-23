Восемь новых заложников Кремля. Как пройдет «проверка на вшивость» Зеленского?

Вчера восемь украинских военных по неосторожности попали в плен на Донбассе, дав в руки России «жирный» козырь и заодно возможность испытать на прочность президента Зеленского.

Утром 22 мая восемь украинских военных из состава Объединенных сил выехали в штаб бригады для проведения сверки, но возле Новотроицкого ошиблись и отклонились от определенного маршрута, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Как только бойцы попали на временно оккупированную территорию, они сразу были задержаны боевиками. В Генштабе сразу начали поиски солдат, а военная прокуратура внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начала расследование.

Не замедлили с реакцией на такую удачу для себя и в руководстве «ДНР», кроме обычного набора всех смертных грехов «хунтовских карателей», добавив весьма нестандартное обвинение.

Главный «народный милиционер «ДНР» Даниил Бессонов заявил, что «преступники» дают показания, что в «республике» они должны были заниматься диверсиями, одна из которых якобы планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

О методах выбивания нужной информации и «правдивых» показаний на подвалах террористами из «республик» украинцам известно еще с самого начала войны. К сожалению, кроме методов пыток и обращения с пленными, террористы усвоили от своих предшественников из СССР еще и навыки организации показательных процессов.

Троцкистами и бухаринцами для террористов на Донбассе стали солдаты ВСУ. Кроме того, у боевиков есть более свежий пример, на который они могут ориентироваться в отношении восьми пленных – захват 24 украинских моряков в Керченском проливе, которых обстреляли и тут же обвинили в нарушении российской границы.

К сожалению, вытащить наших бойцов из плена будет очень непросто. Боевики уже давно прекратили передачу пленных Украине, как и обсуждение формата обмена «всех на всех», причину чего недавно очень четко объяснил ушедший с поста представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Так, Украина в соответствии с процедурой ОБСЕ и Международного Красного Креста передает боевикам списки наших бойцов, но боевики большинство из них попросту «не находят», и причиной этому могут быть жестокие пытки, которым подвергают бойцов.

Кроме того, террористы включают в свои списки на обмен преступников, отбывающих наказание по «тяжким» статьям, к тому же большинство из них не имеет отношения к событиям на Донбассе. К примеру, это могут быть совершившие преступления во время событий на Майдане (спецназ «Беркут») или 2 мая в Одессе, или совершившие теракты в Харькове и Запорожье.

Для украинской же власти в лице президента Зеленского пленение восьмерых солдат станет серьезным испытанием на прочность его самого и команды со стороны России.

Как известно, во время своей инаугурационной речи он заявил, что освобождение пленных украинцев станет одной из его главных задач – теперь предоставилась возможность показать, как президент будет справляться с этим на практике.