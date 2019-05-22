ФотоЗона «русского мира»

Кремль и хаос. Чему должна научить украинцев политический скандал в Австрии?

Путин будет помогать каждому, чьи действия приводят к хаосу и деморализации населения. Это позволит ему вернуть всю Украину в сферу российского влияния, либо же откусить от ее территории восток и юг, а в оставшейся части создать марионеточный режим под патриотическими лозунгами

Йорг Хайдер, фактический основатель современного правого движения в Австрии, вернувший Австрийскую партию свободы к «ценностям» традиционного ультраконсерватизма, погиб в автомобильной катастрофе близ Клагенфурта 11 октября 2005 года. Хайдер к тому времени был уже лидером другой партии – Альянса за будущее Австрии, но оставался главой местного самоуправления Каринтии – ехал со скоростью 142 километра в час, чтобы успеть на день рождения любимой матери, пишет Виталий Портников на страницах «Левого Берега».

Возникал, впрочем, вопрос, почему он так спешил и для чего напился. Бульварные газеты на этот вопрос ответили: после ссоры со своим другом Хайдер, этот поборник семейных ценностей и нравственной чистоты, залечивал горе в гей-клубе столицы Каринтии – что, впрочем, случалось не так уж и часто, потому что гей-клубом Хайдеру служила молодежная организация собственной партии.

Разумеется, однопартийцы Хайдера с негодованием опровергли всю эту чудовищную клевету, однако настоящим испытанием для них стали не газетные публикации, а интервью, которое дал близкий друг погибшего и его преемник на посту лидера Альянса Штефан Петцнер, который тогда, ввиду отсутствия на политической арене нынешнего федерального канцлера страны Себастьяна Курца, исполнял еще и роль политического вундеркинда. 27-летний на тот момент Петцнер оплакивал Хайдера как главного человека своей жизни и не оставил ни у кого сомнений в сути отношений между партнерами и осведомленности супруги Хайдера об этой сути.

Дестабилизация воющей страны. Досрочные парламентские выборы в Украине – это ошибка

В результате Петцнера пришлось сместить с должности главы «партии ценностей», а главным приобретателем политических дивидендов в связи с кончиной «иконы» ультраправого движения Европы оказался совсем другой человек – лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, который тоже долгое время, еще до Петцнера, считался фаворитом и верным учеником Хайдера. Альянс Хайдера быстро утратил популярность, АПС вновь стала единственной сильной ультраправой партией страны, а Штрахе – новой иконой ультраправого движения Европы.

Нужно понимать, что именно австрийские ультраправые были первыми, кто пришел к власти в Европе, вошел в правительственную коалицию еще до успехов всяких там Нацфронтов Ле Пенов во Франции и Лиг Севера в Италии. Они еще были маргиналами, а у АПС были свои министры, даром что партия была основана бывшими членами НСДАП и офицерами вермахта.

Пройдет всего 11 лет после гибели Хайдера и Штрахе сам станет фигурантом громкого скандала, и тоже отчасти интимного. На видео, которое стало достоянием немецких медиа, вице-канцлер Австрии рассказывает «племяннице российского олигарха» о своих политических возможностях и скандальных похождениях других австрийских политиков. А заодно обсуждает возможности финансирования собственной партии и покупки для нее одной из главных бульварных газет страны.

Скрин видео со Штрахе.

Видео буквально уничтожило и Штрахе, и коалицию консерваторов с ультраправыми, и нынешний состав австрийского парламента. И это при том, что о связях Кремля с австрийскими ультраправыми было известно давно, никто этих связей не то чтобы не скрывал – Путин лично приезжал потанцевать на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая была выдвинута на этот пост по квоте АПС. Да, доказательств финансирования не было. А танец был.

Танец Путина с Кнайсль.

И тут возникает простой вопрос – а что Путин делает среди людей, которые генеалогически связаны с национал-социализмом? Путин, этот создатель идеологии «победобесия», постоянно эксплуатирующий мифологию победы в Великой Отечественный? Путин, который бегает на акции «Бессмертного полка» с портретом собственного отца?

Ведь история АПС и ее лидеров – не игрушка. Основатель этой партии Антон Райнтайллер был не просто членом НСДАП, но занимал высокие должности в нацистской администрации. Его преемник Фридрих Петер дослужился до оберштурмфюрера в Ваффен-СС, куда пошел добровольцем – его разоблачение Симоном Визенталем стало причиной одного из самых серьезных политических кризисов в австрийской истории.

Родители Хайдера – члены НСДАП, сам Хайдер, учившийся фехтованию, назвал манекена, на котором он отрабатывал удары, Визенталем. Его карьера – уже на посту главы Каринтии – чуть было не прервалась, когда он заявил о преимуществе политики Третьего Рейха перед актуальным правительством Австрии.

Хайдер тогда даже ушел в отставку, но ненадолго. Штрахе до начала карьеры в АПС поддерживал постоянные контакты с «настоящими» неонацистами. Ну и что делает Путин среди такой публики?

Все дело в том, что Путину совершенно не важно, кого финансировать – ультраправых или левых радикалов, ревнителей «семейных ценностей» или сторонникам толерантности и антиглобализма, тем более, что и те, и другие никакие ценности ни в грош не ставят, а просто зарабатывают деньги на наивности и косности собственного электората. У Кремля есть простая и ясная цель – развал Европы.

В Москве уверены, что крах ЕС приведет к восстановлению сферы российского влияния и возвращению «отобранных американцами» после развала СССР стран их «законному владельцу». Но пока существует НАТО, пока существует Евросоюз – рассчитывать не на что.

Неуважение к закону – дорога к краху. Портников об инициативе роспуска парламента Зеленским

А популисты, ультраправые, левые радикалы содействуют развалу и хаосу – поэтому им надо помогать. Тем более, что сам Евросоюз с большим трудом реагирует на реальные вызовы, что проявилось и в истории с миграционным кризисом, и в ситуации с Каталонией, и после нападения России на Украину. И всюду, где реакция запаздывает или оказывается ошибочной, влезает Кремль.

В Украине, конечно же, тоже так. Было бы ошибочным считать, что Путин будет содействовать только откровенно пророссийским силам. Нет, Путин будет помогать каждому, чьи действия приводят к хаосу и деморализации населения, к деградации политической культуры и распаду государства.

Потому что только так можно достичь реализации простого плана – вернуть всю Украину в сферу российского влияния, либо же откусить от ее территории восток и юг, а в оставшейся части создать марионеточный режим под патриотическими лозунгами. И не нужно думать, что если австрийские политики могут быть так циничны и неразборчивы, то наши – нет. Про многих можно показать такое кино, что Штрахе отдыхает.

И да, это программа «возвращения» Украины совпадает с программой «возвращения Европы» и является необходимым пунктом возрождения Советской империи. И это именно тот процесс, в котором мы живем – империя агонизирует, но пытается собрать все силы для того, чтобы возродиться и вернуть утраченное.

Мы приближаемся к кульминации этого процесса – по крайней мере, у нас.

Автор Виталий Портников
Источник Левый Берег
Тоже интересно
Зона «русского мира»

«ИГИЛ» в эпитафии. Росконадзору предлагают забанить могилу погибшего в Сирии

Зона «русского мира»

Война и калькулятор: почему Украина может проиграть России?

Зона «русского мира»

Кремль боится революции. Российский спецназ готовят стрелять по протестующим

Зона «русского мира»

Бунт Ебурга. Что скрыто по протестом против строительства храма?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

«ИГИЛ» в эпитафии. Росконадзору предлагают забанить могилу погибшего в Сирии

Война и калькулятор: почему Украина может проиграть России?

Кремль боится революции. Российский спецназ готовят стрелять по протестующим

1 из 541