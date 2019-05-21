Кремль боится революции. Российский спецназ готовят стрелять по протестующим

Боец спецназа из Тюмени рассказал на камеру, как минобороны провело опрос о готовности стрелять по митингующим. Спецназовцам задали вопрос: «Сможем ли Вы, применить оружие, если поступит приказ?..»

Неназванный сотрудник спецназа Вооруженных сил РФ заявил, что в январе представители Миноброны проводили открытый опрос, где выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим, пишет на страницах «Znak.com» Мстислав Письменков.

Об этом боец на условиях анонимности рассказал представителям тюменского штаба Навального. При этом в штабе говорят, что не могут раскрыть даже территориальную принадлежность части, в которой служит военный.

«В начале 2019 года к нам приехали люди из Москвы, привезли бланки с опросами. Нас всех согнали, сказали обязательно проходить. Анкетирование было не анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, каких оппозиционных политиков мы поддерживаем. Самый неприятный вопрос, который там стоял – если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих. Все, с кем я контактировал, говорили мне, что раньше такого не было. Это очень многих повергло в шок», – рассказал в видеозаписи неназванный сотрудник. Самого бланка с вопросами в видеозаписи не представлено.

Также на записи сотрудник спецназа заявляет, что участвовал «в конфликте в Сирийской Арабской республике», однако не уточнил, в какие годы он там воевал и на какой срок отправлялся. По его словам, «парни там погибают не за родину», а война в Сирии – это «война за нефть» и «абсолютно ненужный конфликт».

Сам спецназовец, говорится в публикации на сайте штаба, обратился к тюменским сторонникам Навального «во время майских праздников».

«Наш гость попросил не разглашать его личность, но показал документы, и мы можем подтвердить: он действительно служит в войсках специального назначения», – говорится в сообщении.

Сотрудники штаба в беседе с корреспондентом «Znak.com» рассказали, что боец в доказательство показал свой военный билет со страницей, где указана его учетная специальность и личное удостоверение с QR-кодом и обозначением Минобороны. Он попросил сотрудников штаба о полной анонимности.

Кроме того, сотрудник спецназа рассказал, что у бойцов много сил уходит не на тренировку боевых навыков, а на «обеспечение красивой картинки и благостных бумажных отчетов для высокого начальства и федеральных властей». Это ведет, по его мнению, в том числе и к потерям в горячих точках.

В пресс-службе Минобороны отказались комментировать ситуацию по телефону, в ведомство направлен официальный запрос.