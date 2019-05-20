Бунт Ебурга. Что скрыто по протестом против строительства храма?

Через четыре дня после начала акций протеста в Екатеринбурге, он же Ебург, сквер у Театра драмы огородили забором, через который горожан пропускают сотрудники Росгвардии, после индентификации личности и основательного шмона, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Внутри забора расположен еще один забор, уже бетонный, взамен снесенной протестующими ограды из проволочной сетки, ограждающий площадку под будущую застройку и развернута сцена с которой горожан, пропущенных через досмотр внутрь внешнего забора, будут по выходным агитировать за строительство в сквере храма св. Екатерины на деньги двух местных миллиардеров из списка Форбс – Алтушкина и Козицына.

Такая агитация, несомненно, возымеет успех. Протестовать в пространстве между двумя оградами, после шмона на входе и фактически под конвоем росгвардейцев сложно как технически, так и психологически.

Отдельные бунтари, если они и найдутся, будут немедленно вытащены из толпы, а сама толпа рассечена на части. Те же, кто будет протестовать снаружи, смогут лишь пинать забор, за что им немедленно приклеят ярлыки неконструктивных экстремистов, неспособных к диалогу.

И вообще, как уже заявил Путин, высказываться за или против строительства храма в сквере – естественно, на законно организованном референдуме – могут только жители этого района, а не кто попало и непонятно откуда.

Кроме того, жителям Ебурга, как протестовавшим, так и не очень, в обмен на сдачу сквера уже пообещали застроить скверами весь город, построить вторую ветку метро, регулярно проводить в Ебурге широкие международные мероприятия и еще много других полезных ништяков.

При этом, местные власти подчеркнули, что если горожане не внемлют Гласу Свыше, ништяков им не видать, и кроме 10 суток административного ареста, которые сейчас стандартно штампуют всем задержанным, ничего им за их протесты не будет.

Нельзя сказать, что сквер ебуржцам так уж жизненно необходим – но он уютен и приятен. В нем удобно встречаться перед походом в театр. И, вообще, он, что называется, на своем месте, и всем нужен.

Бестолковый же сарай, сомнительных архитектурных достоинств, на уровне наколки на спине средней руки уголовного авторитета – к слову, с большой долей вероятности его и срисовали со спины одного из спонсоров проекта, так вот, этот сарай, который все равно будет стоять пустым, испоганит сквер одним своим видом. Во всяком случае, именно так восприняли ситуацию горожане.

Споры о месте для постройки храма, который так приспичило отгрохать Алтушкину с Козицыным – не иначе в епархии им пообещали по-свойски отмазать от ада, место в котором они заслужили в ходе первоначального накопления капитала, – так вот, споры о месте постройки идут с 2010 года. Храм был задуман взамен взорванного большевиками – но строить его на прежнем месте нельзя, там уже стоят другие памятники архитектуры, и, тоже, своего рода, храмы: здание бывшего обкома КПСС и фонтан «Каменный цветок».

Строить его посреди городского озера, на искусственном острове, горожане также категорически запретили, не без оснований решив, что его сооружение озеро испортит. Таким образом, сквер – уже третье место, но и там жители Ебурга видеть храм св.Екатерины не хотят – и ответное раздражение авторитетов из списка Форбс, местной епархии и светских властей совершенно понятно.

К слову, прежний мэр, Евгений Ройзман, видя негативное отношение горожан к этой затее, не стал наступать на грабли и проект притормозил. Зато новые лица во власти, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Александр Высокинский, решили построить храм во что бы то ни стало, упирая на то, что все, мол, оформлено на законном основании.

Надо, впрочем, признать, что не все горожане выступили против строительства. У проекта есть и много сторонников. В частности, его поддержала местная дагестанская ОПГ, спортшкола боев без правил в полном составе, а также завсегдатаи близлежащих тренажерных залов – то есть как раз те самые местные, которые, по мнению Путина, и должны высказываться о том, быть храму или не быть.

Все они, всего за пять тысяч рублей на каждый православный лик за выход, встали стеной на пути протестующих. Полиция и Росгвардия лишь разнимали потасовки, защищая этих достойных во всех отношениях граждан, стоявших с молитвой за храм, от экстремистов, ломавших забор вокруг стройплощадки.

Помимо местных титушек за храм вступился и телетитушка Владимир Соловьев, обозвавший противников строительства «наследниками бесов» – тех самых, которые расстреляли семью Николая II в 1918-м, чтобы построить социализм, и снесли Екатерининский собор, чтобы построить обком.

Само же руководство Ебургской епархии старается изображать смирение, и публично в конфликт не встревать, отмалчиваясь за спиной оскорбленных в лучших чувствах православных титушек. У попов наготове и план «Б»: системный церковный диссидент, дьякон Андрей Кураев, уже заявил, что защитники стройки вставшие за нее, «явили миру мурло православия».

Что ж, РПЦ обладает большим опытом выживания при любом повороте событий, и всегда имеет в резерве персонажей на все мыслимые и немыслимые случаи жизни, которых при смене политической конъюнктуры можно вытолкнуть вперед, уведя прежних фронтменов в тень.

В свою очередь протестующие пытались, хотя и робко, косплеить украинский Майдан, в меру своего понимания этих событий. В прохладную ночь они организовали для разогрева совместные прыжки на месте, скандируя «кто не скачет – тот за храм», чем уже до истерики напугали всю российскую властную вертикаль, вплоть до Путина и всех его двойников. Окончательно же добило Кремль то, что на митинге были замечены люди с флагом Уральской республики – территориального образования, которое едва не возникло в РФ в 90-е годы прошлого века.

Тогда-то из Москвы и раздались примирительные заявления: мол, конечно, с одной стороны, полиция и Росгвардия избивают протестующих строго по закону – но, с другой, мнение народа должно быть превыше всего.

А где же народ? Да вот же он, посмотрите – вот вам спортсмены, православные активисты, и вообще лучшие люди города, которые будут опрошены и выскажут свою позицию.

Правда, к огорчению властей, их все же слишком мало. А большинство жителей Ебурга в принципе не хотят строительства храма на деньги двух уголовников, доросших до списка Форбса – неважно на каком месте. Они просто не желают его видеть.

Христос – тот, конечно, нашел бы выход сразу: послав к чертям разборки вокруг сквера, он ушел бы проповедовать в пустыню. Но даже тени Христа в русском православии давно уже нет, и потому ответный красивый ход – мол, подавитесь, а мы построим храм за пределами города, – тут не проходит.

Дело ведь не в храме, а в том, что вся возня вокруг него – коммерческая афера под крышей РПЦ. И пусть даже пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, – как, однако, испугались в Кремле даже намека на Майдан, – заявил, со ссылкой на застройщика, что храм не является частью большого плана застройки всей площади сквера, в котором предусмотрено дорогое жилье и торговые центры, весь Ебург знает, что это ложь.

Так вот, екатеринбуржцы не хотят у себя в городе очередного храма торговли, а РПЦ, которая не устает жрать и хапать, прикрываясь верой, их раздражает – как, впрочем, и многих россиян. Но перестать жрать и хапать РПЦ не может, поскольку иных целей не имеет в принципе.

И хотя далеко не все россияне готовы сформулировать это, даже лично для себя, в столь однозначной форме, внутренне раздражение от обнаглевших попов уже давно испытывает большинство из них. Выхолощенная пародия на православие быстро теряет популярность: в 2018 церкви и храмы посетило вдвое меньше людей, чем в 2017. Это официальная статистика РПЦ.

Тысячи церквей в российских деревнях ежегодно закрывают по причине нерентабельности, и РПЦ нет до них никакого дела. Но сладкий кусок земли в городе-миллионнике – совсем иной вопрос.

Инвестиции в недвижимость, не облагаемые налогом, окупятся даже при полном атеизме всей страны и нулевой храмовой посещаемости. Главное, что место козырное, а храм и под ночной клуб можно продать, если что.

Такое поведение РПЦ, вместе со множеством других реалий российской жизни, копит ненависть в умах миллионов россиян – и Кремль не может совладать с ней. Он отчаянно пытается канализировать эту ненависть, направить ее вовне, к примеру, против Украины, но слив уже не справляется. И ненависть мало-помалу затапливает Россию, приближаясь к критической черте.

Это уже было сто лет назад, и когда черта оказалась пройдена, попы, проповедовавшие «за Бога, Царя и Отечество», массово полетели с колоколен. Так что, если в проекте есть колокольня, то храм строить надо. Колокольня вскоре уж точно пригодится.

Но сталкивали с колоколен попов, и сшибали кресты с храмов отнюдь не агитаторы, понаехавшие из женев и цюрихов. Большевики лишь плыли по течению, а на попах срывали накопившуюся злость обычные россияне.

Пусть и не все, поскольку сбросить с колокольни человека, для того, в ком самом осталось что-то человеческое, все-таки неприемлемо. Но очень многие, те, в ком человеческого уже не осталось, – а не осталось его стараниями прежней власти, которой это человеческое мешало, пошли таким путем.

К этой черте и подходит сейчас Россия – и она повторит этот путь. В ливне, затопившем полгорода на следующий день после разгона митинга православной титушней, было что-то от урагана, снесшего изживший себя город Макондо из романа Маркеса. И пусть это была пока только репетиция, но российский Макондо обязательно смоет.

На старом же месте россияне дружно выстроят новый Макондо, который, вероятно, будет еще хуже. Как писал Губерман, «Ту власть, что так его дурачит, Его Величество Народ Однажды напрочь расхер@чит. И вновь таких же изберет».