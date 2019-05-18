Втюхать «ЛДНР» в Украину. Кремль требует от Зеленского широкой «автономии Донбасса»

На фоне возросшей в последние месяцы эскалации боевых действий и создания на границе Украины и в оккупированной части Донбасса хорошо вооруженных ударных группировок, Кремль запустил в действие план по включению «ЛДНР» в состав страны на правах широкой «автономии», полностью подконтрольной Москве.

Известно, что в окружение Путина одним из основных способов уничтожения Украины видят в превращении всей страны в «серую» буферную зону между Россией и Европой, живущую в состоянии постоянного общественно-политического хаоса и внутренних конфликтов. Одним из очагов такого конфликта станет «возвращенная» в состав Украины на правах «широкой языковой и экономической автономии» оккупированная часть Донбасса, пишет на своей странице в Facebook Денис Казанский.

В ОРДЛО придумали очередной цирк. Записывать якобы массовые и стихийные «обращения народа к Зеленскому» по методичке и просить автономию «ЛДНР» в составе Украины.

Образцы заявлений зачитываемых жителями оккупированной части Донбасса. Образцы заявлений зачитываемых жителями оккупированной части Донбасса. Пред 1 из 2 След

Сейчас активно нагибают бюджетников и студентов, заставляя их зачитывать текст, написанный кремлевскими пиарщиками, и проситься назад. «Республики» больше не хотят независимости.

Теперь им приказано хотеть «языковую и экономическую автономию» в составе Украины. Разумеется, никакого отношения к реальной воле жителей Донбасса сие действо не имеет. Это лишь спектакль в котором будут принимать участие те же актеры, которых несколько лет назад так же заставляли выходить на митинги с плакатами «Не хотим работать на Украину».

В общем, попыток втюхать нам оккупированные территории под видом «автономных республик» в Кремле не оставляют. Соглашаться на это ни в коем случае нельзя. Ни к какому перемирию это не приведет, а наоборот, погрузит страну в хаос новых конфликтов.