Что объединяет Годунова, Сталина и Путина? Вечная беда невозвращенцев…

Генеральный директор, главный конструктор ОАО «Научно-исследовательский институт космического приборостроения» Юрий Яскин, уехавший в апреле в служебную командировку в Европу, прислал оттуда в свой НИИ заявление об уходе по собственному желанию, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Отъезд Яскина совпал с началом внутреннего аудита, и наиболее разумное объяснение его решению – опасения ареста в связи со вскрывшимися хищениями. Яскин сейчас находится в Греции, между прочим, входящей в НАТО, и при этом является важным секретоносителем, поскольку НИИ КП – одно из ключевых предприятий российской оборонной промышленности.

Разумеется, проще всего сказать, что Яскин – банальный вор и невозвращенец, и что при Сталине такого не было – вот, просто потому, что технарей с допуском Яскина не выпускали за границу в принципе, а то бы тоже было, конечно. И подытожить, что давно уже пора разумно дегуманизировать российское законодательство, чтобы перед началом проверки какой-либо организации можно было без всяких проблем превентивно сажать если не всех сотрудников, то хотя бы руководство.

В конце концов, работать они могут и находясь под стражей, и даже лучше, чем на свободе – и в плане организации такой работы в СССР был накоплен огромный позитивный опыт. Более того, все, что в СССР хоть как-то работало, было создано именно и только специалистами, находящимися в подконвойном состоянии – знатоки истории техники не дадут соврать.

Если же этого не делать, то вся руководящая публика просто разбежится кто куда, пользуясь свободным выездом из России. Такая возможность уехать куда вздумается, без выездной визы, выдаваемой только с согласия компетентных лиц, хорошо знающих визируемого по месту жительства и работы – еще одна разрушительная фишка, втихую подкинутая с Запада, и преднамеренно замаскированная искусственно раздутым скандалом вокруг разрешения однополых браков и шествий сами знаете кого … нет, не угадали – вовсе не «Бессмертного полка».

Примерно такие комментарии и раздаются сейчас в России. Но истина, как всегда, закопана чуть глубже.

Во-первых, далеко не факт, что воровал именно Яскин – нет, он, конечно, скорее всего, был в доле, но едва ли эта доля была наибольшей, и уж тем более – едва ли он был инициатором процесса. Воровство в НИИ КП в любом случае было лишь незначительной частью общей системы расхищения всего «Роскосмоса», которую СК РФ расследует уже пять лет, но дела рассыпаются, не доходя до суда, хотя по заявлению председателя СК Александра Бастрыкина только за 2018 г. в «Роскосмосе» было украдено более 1,6 млрд руб., выделенных «на модернизацию производственной базы и создание новейших разработок вооружения».

При этом, как заявил Бастрыкин, «технология очень простая – сначала за границу переправляются деньги, затем семья, а потом и сам фигурант» – вероятно, это ровно то, что проделал Яскин, хотя аудит пока не окончен и в хищениях он еще не уличен.

Но нам, для наших рассуждений, важнее то, что на место каждого такого героя в строй неизменно встают новые бойцы, и неизменно с тем же результатом. А это возможно только в одном случае: если хищения системны, система устойчива и немедленно восстанавливает каждое потерянное звено, чтобы продолжать функционировать, то бишь воровать. И это действительно так, поскольку хищения в «Роскосмосе» тоже являются лишь незначительной частью в общей системе хищений всей России.

А во-вторых, практика превентивных арестов из России никуда не делась. Иной вопрос, что применяют ее не всегда и не ко всем, а только к тем, к кому следует – в рамках устойчивого функционирования все той же общей системы хищений. Поскольку арест такого фигуранта неизбежно повлечет цепочку следующих арестов, а его бегство за границу ее, напротив, обрубит.

А поскольку всеобщая воровская система России распространяется и на ее правоохранительные органы, то, естественно, что в тех случаях, когда оказавшаяся под угрозой цепочка важна для ее функционирования, фигуранту дают уехать. По сути же, все сколь-нибудь резонансные аресты чиновников, произошедшие в России в последнее время, вызваны соперничеством внутри этой системы, издержками ее развития.

Все это довольно банально – и все это в России уже было. И не только в советское время, кстати.

Цикл из четырех этапов, когда 1. сначала Россия открывается на Запад, 2. затем ее начинают активно разворовывать, увозя ухваченное на тот же Запад, 3. воровство приобретает многоуровневый и всеобщий характер, грозя всеобщим развалом, 4. сложившуюся систему рушат, деля ее на чистых и нечистых и закрывая для большинства нечистых выезд за границу, – такой цикл повторяется от века к веку.

При этом действия российской власти не носят злонамеренного характера. Напротив, они неизменно происходят в очень узком, безальтернативном коридоре.

В самом деле, вот вам несколько примеров:

– Из всей группы молодых дворян, посланных Годуновым для обучения в Европе, в Россию не вернулся ни один.

– После похода на Париж в 1814 г. во Франции осталось 40 тыс. человек из 157 тыс. То есть фактически 25% – не правда ли, есть в этом интересный символизм?

Но это было еще полбеды. В конце концов, в первом случае бежали дворянские недоросли, ущерб от бегства которых составил лишь сумму, уплаченную за их обучение, а во втором – вообще голь перекатная.

По настоящему массовое бегство из России припекло именно товарища Сталина. Побеги советских чиновников вместе с доверенными им деньгами, а зачастую это была удобная для реализации наличность, в крайнем случае награбленные большевиками драгоценности, в общем, ликвиды, которые невозможно отследить, – так вот, бегство доверенных партийных товарищей, посланных за границу для закупки разных нужных, но недоступных пролетарским рукам и уму вещей, приобрело такой размах, что в 1929 г. пришлось принимать специальное постановления Президиума ЦИК СССР «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР», с конфискацией всего имущества осужденного, посадкой ближайшей родни, а при поимке – и расстрелом в 24 часа. Причем этот закон имел обратную силу и распространялся на всех, сбежавших ранее.

Думаете это помогло? Не угадали: за следующие полгода число сбежавших выросло вдвое по сравнению с предыдущим полугодием. Проблема фактически оставалась нерешенной до 1937-1938 гг., когда номенклатура была прочищена уже всерьез, так что у пришедших на место расстрелянных просто не хватило бы ни смелости, ни воображения, чтобы организовать такой побег.

Товарищ Сталин справедливо рассудил, что многоумные хитрованы, если уж без них не обойтись никак, должны работать только в условиях закрытых учреждений тюремного типа, под надежной охраной и с вступившим в силу приговором, а за границу нужно посылать тех, кто попроще, – и притом группами, оставив в заложниках семьи и связав уехавших круговой порукой.

И это сработало – не без проколов, правда, но процентов на 90. Да перебежчики все равно были, но только уже совсем отмороженные, а таких всегда мало.

Так вот, именно и только это может сработать и в современной России. Нет другого способа, кроме угрозы расстрела в 24 часа, заставить русских любить Родину. И даже рассказы о страшной жизни на Западе, написанные талантливыми специалистами своего дела, действуют только до момента, пока русский человек не пересек границу. А за границей – уже все. Там только перспектива расстрела всей родни сможет сработать – и то не всегда.

Можно ли обойтись без такой реформы? Нет. Потому что, если легализованное, являющееся частью системы воровство с выводом денег за границу начинается в среднем с полковника любой структуры и с депутата любого уровня, то это конец. Тут не хватит никаких ресурсов.

Иными словами, в России назрела необходимость раздела общества на узкую космополитическую прослойку, которая будет использоваться для операций с уже имеющимися зарубежными активами и для связей с Западом, но не будет допущена к распилу бюджетного пирога и на «внутреннюю элиту» – аналог советской номенклатуры с многочисленными привилегиями, но без права свободного выезда. Это ровно то, что было в СССР с незначительными вариациями. И то, что этому плану способна помешать свободная связь между Россией и остальным миром, тоже не проблема – на подходе суверенный Рунет.

Вот только Путин не сможет осуществить эту реформу – он слишком сильно привязан к старой системе, в которой у него слишком много обязательств и в которой воровать дозволено слишком многим. А это означает неизбежность в России революции.

Да, именно революции, притом пролетарской и социальной, под лозунгами всеобщего равенства и братства. Естественно, это будет имитация одной из кремлевских башен – и та из них, которая сумеет подготовить такой сценарий к выборам 2024 г. – очень удачному моменту для решительных действий, в конечном счете и выживет, оставшись при деньгах и теневой власти и сметя все остальные.

После чего Россия будет закрыта по образцу СССР – ориентировочно в 2029 г. – как раз к столетию прошлого закрытия, а ее выходы на Запад надежно завяжут на внешнюю элиту, часть которой будет российского происхождения, часть западного – эдакий новый вариант Коминтерна.

При этом не надо быть Вангой, чтобы увидеть: эти сценарии уже активно готовятся, притом сразу несколькими конкурирующими группами. На роль вождя уже пробуют Навального, Глазьева, Платошкина – и даже Гиркин осторожно вталкивается в эту обойму.

Разумеется, ничего «левого» и «социального» в таком государстве не будет, а будет, как и в СССР, крайний изоляционизм и завистливая ненависть к остальном миру, но и это вполне естественно для русского человека. На все это можно было бы смотреть со стороны, но проблема в том, что та же судьба ждет и все сопредельные с Россией международно-признанные страны или отжатые у соседей территории, над которыми Кремль сумеет установить контроль.

А Украина в борьбе конкурирующих «социально-революционных» московских сценариев будет важнейшим козырем и ресурсом. И попытки включить ее в такие схемы уже видны. И даже видны украинские партии, далеко не всегда явно промосковские, которые могут в такие схемы войти.

Надежно противостоять этому могло бы сильное гражданское общество, но оно в Украине крайне слабое. И не имеет значения, что оно у нас сильнее, чем в любой стране бывшего СССР и в половине стран ЕС, – оно все равно слишком слабое, чтобы быть политическим игроком. Оно никогда и не было субъектом или группой субъектов политики, а было только объектом манипуляций.

Да, и на Майдане тоже – хотя там наши граждане почти допрыгнули до нижней планки политической субъектности. Но все-таки не допрыгнули. И тут есть над чем крепко задуматься всем нам.