«Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». В России преследуют оппозиционных к власти ученных

Алексей Венедиктов написал о том, что МГИМО не продлил контракт с профессором Валерием Соловьем. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» сообщил это в своем личном Telegram-канале «aavst».

«Нам пишут из МГИМО – институт решил не продлевать контракт с Валерием Соловьем. По просьбе МИДа же», – говорится в сообщении.

Известно об этом стало в институте еще 6 мая, уточняет Telegram-канале «Кремлевский мамковед». Требование «поскорее расстаться» с Соловьем прозвучало от ректора института Анатолия Торкунова. Уже сейчас Соловей перестал быть заведующим кафедрой, но до конца учебного года останется преподавателем.

Причиной послужила сильно возросшая публичная активность оппозиционного профессора, а также то, что Соловей стал связующим звеном между самыми разными оппозиционным силами – от далеких ему идеологически левых и крайне правых до либералов без участия «старых лиц». Видимо, активность Соловья «оценили по достоинству».