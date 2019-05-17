Кремлевские «победы» и «поражения». Адекватность Путина вызывает большие сомнения

На следующий день после бесплодных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Путин, встречаясь уже с австрийским президентом, победно заявил, что доклад американского спецпрокурора Мюллера «констатировал, что не было никакого сговора между Россией и действующей администрацией, не было, еще раз повторю, никакого вмешательства в выборы», пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

На самом деле этот доклад зафиксировал нечто противоположное: десятки попыток российского вмешательства в выборы главы США. Президент, очевидно, поверил в дезинформацию, представленную его конфидентами.

У Путина (или тех, кто ему докладывает) свое представление не только о содержании документов, определяющих повестку дня в Соединенных Штатах. У него, не поверите, собственная, путинская, арифметика.

Вот что он сказал на совещании с военными и представителями оборонной промышленности по поводу грядущих беспрецедентных закупок истребителей 5-го поколения Су-57: «Мы вчера на полигоне с министром говорили на этот счет. Программой вооружений до 2027 года планируется закупить 16 таких самолетов. Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил. В результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью – промышленность практически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов и вооружения, – у нас появились возможности закупить гораздо больше боевых машин этого класса, этого, по сути, нового поколения. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов».

Можно только догадываться, как снижение себестоимости каждого самолета на 20% способно увеличить количество приобретаемых самолетов практически в пять раз! Ведь об увеличении общего объема программы вооружений ничего сказано не было.

После этих математических кульбитов остальное уже представляется малозначимыми деталями. Как, например, то, что замечательный истребитель, которому, как считает Верховный главнокомандующий, нет равных в мире (на самом деле в США уже произведено около 600 истребителей пятого поколения: две сотни F-22 и около четырехсот F-35), до сих пор не имеет двигателя, который соответствовал бы требуемым параметрам.

Чтобы скрыть это, производители придумали свою терминологию. Пока что Су-57 получает двигатели некоего «первого этапа» (фактически это модификация двигателя самолетов предыдущего поколения), а уж потом, может быть, если получится – «второго» (загадочное «изделие 30»).

Говоря о невиданных объемах еще незаключенного контракта, Владимир Путин забыл, очевидно, что, согласно текущей программе вооружений, до 2020 года должно быть закуплено 52 Су-57. Однако в итоге в прошлом году с грехом пополам был подписан контракт на производство в 2019-м двух (!) истребителей. А в следующую программу было включено всего 16 единиц.

Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов объяснял это так: «Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения». Одним словом, в оружии новых поколений нет нужды до тех пор, пока удается производить модернизированную советскую технику (Су-35 – модификация Су-27, совершившего первый полет в далеком 1983-м).

Ведь по пятому поколению американцев уже не догнать – они массово производят F-35 не только для себя, но и для союзников. Стало быть, предлагает Борисов, надо ограничиться производством нескольких экземпляров Су-57, чтобы в дальнейшем работать над истребителями следующего поколения.

Путин вдруг решил отказаться от этого неамбициозного и разумного (по крайней мере, с экономической точки зрения) подхода в пользу самолета, боевые качества которого, мягко говоря, неочевидны. Уместно вспомнить, что в прошлом году Индия вышла из проекта создания совместного истребителя пятого поколения, объяснив это несовершенством технологий, используемых в Су-57.

Отдельный разговор о стоимости самолетов пятого поколения. У скучных американцев все понятно. Сейчас F-35 стоит 110-115 миллионов долларов за штуку. По мере увеличения серийности цена будет снижена до 80 миллионов. Что до Су-57, то российские начальники высказываются туманно, оперируя некими процентами, в которых, как видим, сами же и путаются.

Источники «Коммерсанта» говорят, что невиданный контракт по производству 76 истребителей потянет на 170 миллиардов рублей, то есть приблизительно по $35 млн за каждый истребитель. При этом нереализованный контракт с Индией предполагал, что стоимость одного Су-57 составит $100 млн. Получается, что стоимость снижается не на какие-то 20%, а в три раза. Что представляет собой совершенно невиданный результат. Американцы нервно курят в сторонке.

Таким образом, принято решение, которое, как минимум, не проверяется с помощью открытых данных и арифметики. Остается только догадываться, что подвигло Владимира Путина на инициирование проекта, стоимость которого составит приблизительно 10% от ежегодного военного бюджета страны.

Не исключено, что на него неизгладимое впечатление произвело организованное военными эскортирование его самолета шестеркой Су-57 (всего с 2010 года до настоящего времени произведено 10 «предсерийных» образцов этого истребителя). При этом решение принимается спонтанно, на коленке, по докладу министра обороны, сделанного во время посещения Путиным летно-испытательного центра. О том, чтобы хоть для приличия посоветоваться с Госдумой, речи вовсе не идет.

Думаю, что на наших глазах происходит трансформация в подходах Путина. Он все больше верит докладам, которые хочется услышать. Хоть про Мюллера, который говорит о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Хоть про то, что можно построить истребитель пятого поколения на деньги втрое меньшие, чем предполагалось…