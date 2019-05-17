«Смерть Минска». Где ожидать российского наступления на Донбассе?

На фоне откровенного политического кризиса в стране на линии соприкосновения на Донбассе практически в режиме нон-стоп идут постоянные столкновения, которые уже можно называть локальным обострением. Которое пока не переросло в общее, хотя, по всей видимости, очень близко к этому.

Итак, самым проблемным участком для нового командующего ООС является Приазовье, куда противник стянул наиболее боеспособные части и пытается изменить линию фронта, постоянно атакуя немногочисленные опорные пункты, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

По всей видимости, это давно продуманная конфронтация, так как неизбежно приближается время ротации основной ударной силы на этом направлении – 79-й десантно-штурмовой бригады. А как правило, к этому времени накапливается типичная усталость окопной войны, резко уменьшается количество бойцов на фронте – тут и болезни, и ранения и много чего.

Основные «точки приложения усилий» – Лебединское, Павлополь, Талаковка, Гнутово. Последние позиции вызывают особую обеспокоенность, так как именно проходит «гуманитарный коридор» и расположено КППВ. Которое, кстати, все чаще стало попадать под обстрелы с той стороны.

Гораздо более выгодная для нас ситуация складывается на Бахмутке по дороге к Желобку и у Калинового близ Попасной. Так, 11 мая стало известно, что бойцы 46-го штурмового батальона «Донбасс-Украина» 54-й отдельной механизированной бригады значительно улучшили свои позиции и уже закрепились на окраинах Калиново. При этом продвижение составило в целом более одного километра, что в условиях почти полного отсутствия нейтральной полосы вообще весьма показательно.

Фактически продвижение произошло не совсем запланировано – во время отражения атаки противника на укрепленный пункт в одной из многочисленных лесополос на плечах отступающего врага вошли в населенный пункт. Теперь наши позиции имеют превышение по высотам, что в тех условиях весьма важный фактор устойчивости позиций.

К сожалению, любое продвижение неизбежно сопровождается потерями. Так, 14 мая в районе Новозвановки от пули снайпера погиб гранатометчик батальона солдат Антон Безверхний («Питбуль») из Харькова.

15-16 мая значительно обострилась ситуация на еще одном направлении, которое никогда не было тихим – речь идет об Авдеевке и окрестностях. При этом снова боевые действия идут вокруг стратегически важных для Донбасса в целом объектов инфраструктуры. Так, за последние дни это прежде всего Васильевская насосная станция первого подъема. Только за 15-е число она попадала под обстрел три раза. Традиционно оккупационные власти обвинили в обстрелах ВСУ.

В ночь на 16 мая серьезному обстрелу боевики подвергли наши позиции в районе Старомихайловки. В ответ наша артиллерия нанесла точечные удары по артиллерийским расчетам противника в районе Веселого, Спартака, Вольво-Центра, поселка шахты «Трудовская». Причем судя по сообщениям из социальных сетей со стороны гибридов использовались артиллерийские калибры больше разрешенных Минском 100-мм.

Вообще, необходимо отметить, что фактически Минский переговорный процесс, на который так много возлагает надежды Запад, на сегодня свернут. Об этом говорит сразу несколько фактов – так, из него 16 мая вышла Ирина Геращенко, чуть ранее Климкин стал говорить о том, что, в случае если Европа снимает санкции с РФ, то Киев не считает себя связанным какими-либо договоренностями по Минску.

То, что «Минск мертв» понятно было давно – причем даже как площадка для установления чисто символических перемирий. Так, последнее по времени пасхальное оккупационные власти демонстративно даже не стали обсуждать. Чуть ли не впервые столь явно российские марионетки продемонстрировали пренебрежение «минским форматом».

А значит стоит ожидать совсем скоро полномасштабной войны на Донбассе. И основания так думать есть – россияне перебросили за последние пару месяцев на оккупированные территории просто огромное количество дополнительного боекомплекта и ГСМ.

Время от времени в СМИ появлялись сообщения о том, что массово прибывают российские «советники», происходит перемещение вооруженных формирований. И вполне можно предположить основные направления, на которых противник в случае обострения сосредоточит свои усилия.

Прежде всего, конечно, это Горловское направление. Ситуация тут для пророссийских боевиков сложилась буквально критическая. За последние пару лет «жабьими прыжками» наши военные заняли три довольно небольшие по площади, но стратегические важные.

Это прежде всего поселок Южный, он же Чигири, откуда реально наступать в район горловского жилмассива Строителей.

Второй плацдарм – Зайцево, откуда можно наступать как в направлении на поселок Гольмовский, так и железнодорожный вокзал Никитовка.

И наконец, третий плацдарм для «мягкого» штурма Горловки – поселки Гольмовский и Доломитное.

Именно эти плацдармы противник попытается отбить, чтобы обезопасить себя от возможного удара сил ООС. И именно тут в последние дни развернулись настоящие артиллерийские дуэли – противник «щупает» наши возможности и самое главное желание обороняться.

И еще одно направление, где изменение линии фронта в сторону улучшения для противника критически важно – это Приазовское. От наших позиций в районе Павлополь – Гнутово – Лебединское по прямой расстояние до границы с Российской Федерацией – от 30 до 40 км.

И именно об этом говорил Наев, когда утверждал, что до границы наша армия может выйти за сутки. Быстрым ударом танкового кулака под прикрытием артиллерии это сделать под Мариуполем вполне реально в течение суток.

По всей видимости, поэтому тут не утихает артиллерийская канонада – противнику нужно по максимуму ослабить нашу оборону и получить ценные разведывательные данные.

Впрочем, вариант усиления вражеской активности тут с переходом в наступление нашими генералами отрабатывается как на картах, так и в поле по крайней мере с зимы 2015 г., когда впервые наши СМИ заистерили о возможности сдачи Мариуполя.

Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация на фронте в ближайшие дни, но скорей всего попытки противника перейти в наступление будут жестко пресечены огнем артиллерии и боевики откатятся на исходные позиции. И хорошо если ничего не потеряют как это было в Калиново.