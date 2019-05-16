Безумие общественного мнения: Больше половины украинцев зовут войну в свои дома

Почему голосование за «прямые переговоры с террористами «ДНР» и «ЛНР» приведет войну в Одессу, Харьков и Днепр.

Сегодня группа «Рейтинг» опубликовала опрос, согласно которому более половины украинских граждан (55%), особенно в Южных и Восточных областях, жаждут прямых переговоров Владимира Зеленского с террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР» в Донецке и Луганске, пишет на страницах агентства «ЛIГАБiзнесIнформ» руководитель общественно-политической редакции агентства Петр Шуклинов.

Это самые страшные цифры для страны, пережившей пять последних лет. Приговор журналистике и политическому классу. Мы не смогли объяснить половине страны, чем закончится для конкретной украинской семьи легализация боевиков за столом переговоров.

Наверное, дело в формате, когда мы пытаемся объяснять сложные вещи сложно. Давайте я объясню на пальцах. Всего 10 коротких пунктов.

1. Путин хотел «Новороссию» (южные и восточные области Украины). Не вышло. Захватили только Крым, Донецк и Луганск.

2. Чтобы забрать их, пришлось посылать целую армию, за что против РФ введены санкции Евросоюзом.

3. В Донецке и Луганске погибли десятки тысяч людей. Сотни тысяч стали переселенцами. Бедность, смерть, разруха.

4. Прошло пять лет. Путин больше не хочет «Новороссию»? Нет, он постоянно говорит, что хочет. Хочет Харьков, Одессу, Николаев, Днепр, Херсон, Запорожье.

5. Как забрать? Заставить Украину признать террористов в Донецке и Луганске стороной переговоров. Чтобы Украина договорилась не с Россией, а с марионетками. И приняла их обратно.

6. Когда Украина признает «ДНР» и «ЛНР» – наступает следующий этап «Новороссии». Террористические организации образуются в Харькове, Одессе и других городах.

7. Снова смерть и война. Теперь в Одессе, Днепре, Харькове. Под флагами боевиков «ДНР» и «ЛНР» регулярная российская армия стирает город за городом.

8. Формируется раскол по Днепру. Россия и Украина ведут ожесточенную и изнурительную войну на улицах ваших городов.

9. Участники опроса группы Рейтинг спасаются из Одессы, бегут из Харькова, гибнут десятки тысяч гражданских.

10. Вы, ваши родственники, ваши дети – мертвы. Мир «любой ценой» установлен.

Это самое простое объяснение того, что происходит и что ждет тех, кто выбирает «прямые переговоры» с террористами «ДНР» и «ЛНР». Не будет по-другому. Это можно доказывать и объяснять в деталях. Приводить цитаты. Приводить факты. Но мы это делали пять лет.

И спустя пять лет половина страны выбирает смерть. Если вы не хотите думать, за что вы голосуете и что выбираете – вы умрете. И половина Украины сделала к этому первый шаг.

Если вы голосуете за «прямые переговоры» с боевиками, придумайте заранее, куда вы будете бежать. Я, например, пишу из Киева. Война здесь будет эхом. Но вам, тем, кто выбирает прямые переговоры, пора оценить степень подготовки бомбоубежищ вокруг своих домов.

Война будет на ваших улицах. В ваших квартирах и домах. У вас не будет еды. Не будет работы. Не будет денег. И вам пора объяснять своим детям, как держать автомат. Вам пора объяснять своим мамам и отцам, что делать, когда начинается артобстрел. Вам пора составлять план побега из города в мирные области Украины.

Вы этого еще не сделали, но вы за прямые переговоры? Тогда вы просто безумны. И это тоже приговор – целой нации.

Я знаю, что Киев никогда не допустит, чтобы такой сценарий случился. Переговоры будут в составе международной коалиции. Вопреки желанию безумцев. Вопреки желанию любой ценой установить мир, который приведет к войне, чего 55% украинцев не понимает.

Есть способы остановит тех, кто делает ошибки. Мы уже научились. Но скажите мне. Почему кто-то должен переживать за жизни людей, которые сами свои жизни не ценят.

Если вы выбираете смерть, выбираете простой путь решения проблемы – рано или поздно смерть придет за вами. Она постучит в вашу дверь. И переиграть, проголосовать по-другому, сделать другой выбор – не получится. Придется платить по счетам.