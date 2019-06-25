Снова бомбить Воронеж. Путин усиливает репрессии в России в ответ на внешнеполитические провалы
У президента РФ есть много возможностей для нанесения ущерба населению с целью наказания зарубежных недругов.
У Владимира Путина есть гигантское преимущество перед его иностранными «контрпартнерами». У него есть важный ресурс, которого у других глав государств (кроме разве что Ким Чен Ына) нет. В случае любых внешнеполитических затруднений главный российский начальник всегда может разбомбить Воронеж, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.
Приняли в Вашингтоне «закон Магнитского» – а Россия в ответ не позволит им, гадам, усыновлять российских сирот-инвалидов, пусть во имя отчизны тихо перемрут в детдомах. Ввели западные страны из-за аннексии Крыма санкции – тут же запретим россиянам потреблять сыры и колбасы «из-за бугра». Неча, пусть сычужный продукт жрут.
Только что в ответ на протесты в Тбилиси (грузинам почему-то не понравилось, что православный коммунист из российской Госдумы сел в кресло спикера парламента) Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с этой страной. Чем испортил летний отдых 150−200 тысячам россиян.
Российские авиакомпании и турфирмы подсчитывают миллионные убытки. Но в Кремле не привыкли скаредничать, когда речь идет о национальной гордости великороссов.
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Говорят, что в ближайшее время Роспотребнадзор в очередной раз обнаружит в грузинских винах и «Боржоми» вредные примеси и даже яды и, исключительно для укрепления здоровья подведомственного населения, запретит их ввоз в Россию. С полок книжных магазинов вновь исчезнут томики грузинских авторов, а менты начнут усиленно проверять документы у выходцев из солнечной республики.
Все это мы уже проходили. У президента РФ есть много возможностей для нанесения ущерба населению с целью наказания своих зарубежных недругов
Следует признать, что на сей раз речь идет о показательной порке, которая должна произвести должное впечатление не только на грузин, но и на прочих бывших братьев – чтобы у них и мыслей не было отвергать дружеские объятия Москвы.
Массовые выступления в Тбилиси продемонстрировали провал очередной кремлевской концепции взаимоотношений с государствами постсоветского пространства. Расчет был на то, что из-за экономической зависимости от России та же Грузия обречена рано или поздно смириться с тем, что в результате войны 2008 года она лишилась 20% своей территории, была ввергнута в нескончаемые конфликты, дабы воспрепятствовать ее вхождению в евроатлантическое сообщество.
Сейчас Кремлю пришлось убедиться: травма от пережитого унижения никуда не делась, она по-прежнему доминирует в грузинском национальном сознании. Более того, именно она служит поводом и катализатором внутренних конфликтов, совсем не связанных с войной против России.
Ведь сегодня главным требованием протестующих является переход от смешанной избирательной системы к полностью пропорциональной (по партийным спискам). Но толчком к этим разборкам стало возмущение бестактностью российского парламентария. То есть потенциал возмущения действиями России 11-летней давности таков, что его использование до сих пор чрезвычайно эффективно во внутриполитической борьбе.
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Время неспособно сгладить конфликт, который обернулся для одного из участников утратой части территории. Это означает, что отношения России с Украиной, Молдовой и Грузией не будут нормальными в течение десятилетий.
При этом результаты аннексии, создания протекторатов очень трудно переиграть назад без потери лица. Это в принципе невозможно для Путина. Более того, не исключено, что Кремль в какой-то ситуации (скажем, обострение внутренних конфликтов в соседних странах) вознамерится добавить себе еще немного земли. Ведь, как показывает практика, только так можно поднять безнадежно упавший путинский рейтинг.
Все это означает, что Кремль и в дальнейшем будет исправлять как может результаты развала СССР, этой величайшей, по мнению Путина, трагедии ХХ века. При этом неизбежно будет заходить в тупик. И, как водится, бомбить Воронеж…