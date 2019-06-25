Слияние трех лун «русского мира». Фээсбешный картель «Российская Федерация»

Если вам нужно доказательство, что государство «Российская Федерация», ФСБ и обогащение – это одно и то же, то вот представляем это самое доказательство.

Давно известно, что государство «Российская Федерация» является ширмой, прикрывающей совсем иное обустройство этого квазигосударства, занимающего 1/8 часть суши. Многие полагают, что за ширмой скрывается некоторый картель обеспечивающий обогащение ограниченного числа его членов, говорится в сообщение Telegram-канала «СерпомПо», предоставившего доказательства тождественности «Российской Федкерации» и ФСБ.

«Два фээсбешника – Дорофеев и Медоев попали в поле зрения общества как интересанты в деле ареста журналиста Голунова. Дорофеев – начальник ФСБ по Москве, Медоев – его помощник», – говорится в сообщение Telegram-канала.

Далее в сообщение отмечается, что российская пресса обнаружила у Дорофеева и семьи Медоева особняки в Подмосковье. Рыночная оценка цены каждого особняка – 65-70 млн рублей.

Вместо того, чтобы отстранить Дорофеева и Медоева от работы и провести в их отношении открытое расследование, произошло нечто иное, подчеркивает в своем сообщении редакция Telegram-канала «СерпомПо».

«Собеседник» обнаружил, что в данных Росеестра фамилия Дорофеев и фамилия члена семьи Медоева заменены на «Российская Федерация», – цитирует Telegram-канал сообщение российской прессы.

Таким образом отмечает Telegram-канал «СерпомПо» получается, что власти России открыто признали, что личное обогащение сотрудников ФСБ – это и есть «Российская Федерация».