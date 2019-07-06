«Признания» Цемаха. Очередная спецоперация российских спецслужб против Украины

Сегодня все украинские (и не только) СМИ облетело видео с якобы признанием арестованного Владимира Цемаха. Но признанием в чем?

Как известно, на этой неделе украинскими силовыми структурами была проведена спецоперация в ходе которой на оккупированной территории был арестован и вывезен в Украину свидетель (или же непосредственный соучастник) уничтожения рейса МН-17 Владимир Цемах, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«И помимо того, что эта история обросла огромным количеством конспирологических теорий, сегодня в украинских СМИ стало распространяться весьма неоднозначное видео с его участием», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

Так, «Настоящее Время» опубликовало видео интервью Владимира Цемаха, которое, как оказалось, все эти годы хранившееся на сайте партии Дмитрия Рогозина «Родина», сделанное в 2015 году оккупационными журналистами. Правда, опубликовало его весьма интересным образом.

В видео от «Настоящего Времени» нарушена первоначальная целостность разбивкой, в промежутках которой автор данного материла, Ирина Ромалийская, комментирует сказанное Цемахом. В частности, некоторые «запиканные» моменты додумывает самостоятельно и предлагает зрителю как версию.

То есть на видео Владимир Цемах говорит следующее: «Я этого пацана вытаскивал. Я это(запикано) прятал. Я вам даже покажу, где он стартовал и где я его забирал!»

И вот тут, возникает диссонанс, ведь если Ирина Ромалийская прочитала по губах Цемаха «Бук», короткое слово из трех букв практически у всех нас при произношении вынуждающее свернуть губы трубочкой и выпалить за доли секунды, при этом не вызывающее смеха.

«Но я почему-то в рассказе Цемаха увидел и даже услышал в окончании, протяженное «х*йню прятал», общее у которого с «Бук» лишь «у», но посмеяться с чего вполне разумно, в отличие от ЗРК», – подчеркивает Коваленко.

«И вот теперь подведем итоги», – добавил он.

Украинские силовики захватывают одного из свидетелей уничтожения авиалайнера рейса МН-17, который, как ожидается, может серьезно попортить жизнь Кремлю. На фоне этого, «Настоящее Время» вдруг откапывает на сайте Рогозина видео, которое, по какому-то странному обстоятельству, не было обнаружено ни одной расследовательской группой, для которых, в принципе, добыть любую информацию не проблема, а тем более такой важности по делу МН-17!

Но, Ирина Ромалийская, одним росчерком пера (или взмахом по клавиатуре) уделала всех и Bellingcat и InformNapalm.

«Хотя, госпожа Ирина вообще-то очень фартовый журналист, ведь, к примеру, именно ей повезло взять интервью у Юрия Мацарского, который вернулся в Украину из Москвы в 2014 году и принялся рассказывать о том, как США создало ИГИЛ и как для этой террористической организации вербуют в Украине боевиков», – отмечает Коваленко.

Кстати, немного о Мацарском… Ведь это именно тот человек, которого допустили к интервьюированию отца помощника Путина Владислава Суркова в 2013 году. То есть, вы осознаете эту высшую степень допуска к телу?

«Но вернемся к нашим баранам. А именно Цемеху и этому, неожиданно всплывшему видео, в котором, на мой взгляд, нет и намека на «Бук», а речь идет о расчете ПЗРК который сбивал наши Су-25. Один сбили, другой нет. И после того, Цемех забирал из района отстрела ПЗРК, как самого стрелка, так и отстрелянный тубус», – подчеркивает Коваленко.

Но само же видео в материале «Настоящего Времени», равно как и сам материал, это информационный троянский конь. С виду вроде как его авторы за правду и за добро, вскрывают историю про «Бук», а на самом деле акцентируют внимание на нарративе – Су-25 сбил МН-17.

«А потому, я бы не стал разводить поспешную эйфорию, ведь у этого, неожиданно всплывшего из ниоткуда материала, все признаки камуфлет ловушки. И не удивлюсь, если через некоторое время на YouTube будет залит «незапиканный» оригинал и там и вправду, будет не «Бук», а «х*йня». И тогда, бредовые слова про Су-25, вложенные в подсознание, приобретут совсем иное значение в контексте подаваемой информации. И именно эту цель, на мой взгляд, это всплывшее из ниоткуда видео и преследует», – пишет Коваленко в заключении.