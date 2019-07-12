Латентный геноцид в Крыму. Россия тактика против крымских татар

За последние несколько дней, стало известно о череде убийств в оккупированном Крыму, которые иначе как чисткам не назвать.

Российскую Федерацию неоднократно сравнивали, сравнивают и, наверное, еще долго будут сравнивать с нацистской Германией. Ее манерой захватывать близлежащие территории, всеобъемлющей и чудовищно лживой пропагандой, а теперь еще, ко всему прочему, можно добавить и геноцид, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

То, что современная Россия набила руку на геноциде населения своих субъектов, желающих независимости, мы уже могли видеть на примере Чечни, где мирное, гражданское население выкашивалось десятками тысяч. Теперь же, в более умеренном формате (пока еще умеренном), подобные репрессивные методы реализуются и в оккупированном Крыму.

Так, буквально за два дня из Крыма пришли просто шокирующие известия. Первое это сообщение о том, как на одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей. Позже выяснилось, что это 61-летний бизнесмен, крымский татарин, Рашид Ягъяев, пропавший еще в апреле этого года.

Второе шокирующее известие пришло буквально сегодня, а именно, в Бахчисарайском районе в селе Ароматное найдено тело пропавшего 10 июля Фахри Мустафаева, сына делегата Къурултая крымскотатарского народа, члена Бахчисарайского меджлиса Мустафы Мустафаева.

Россия продолжает наращивать маховик репрессий против кырымлы, при этом следует понимать, что сравнивать с репрессиями 40-х годов прошлого века не имеет смысла. Не имеет смысла хотя бы потому, что никто крымских татар никуда вывозить из оккупированного Крыма не будет.

Их будут уничтожать, по принципу, склонись или умри, на самом же оккупированном полуострове. Тот самый случай, когда дом превращается в тюрьму или еще хуже… в эшафот.

Причем безнаказанность России за ее действия, в особенности на международной арене, лишь ускоряет процесс перехода латентного геноцида в форму явного.