Три вывода из статьи Путина немецкому Die Zeit

Cтать Путина, которую изданию Die Zeit предложило посольство РФ в Берлине, является смесью не только наглого вранья, но и… и отчаяния.

В статье российского президента Владимира Путина для немецкой аудитории к 80-й годовщине со дня нападения фашисткой Германии на СССР, которую изданию Die Zeit предложило посольство РФ в Берлине, есть несколько важных пассажей. Они позволяют замерить «среднюю температуру в больнице».

Вывод первый из статьи – Путин не поменялся, он такой же недоговороспособный. Суди сами.

Кремлевский лидер взялся за старое: обвинил США в организации «вооруженного переворота» в Украине в 2014 году, который, по его словам, привёл к расколу и выходу Крыма.

Правда, авторы опуса для российского президента забыли слова своего патрона Путина, который ЛИЧНО в том же 2014 году сам же и сказал в документальном фильме, что «выход» Крыма – это спецоперация Кремля.

Так что, по сути, Путин повторил подвиг Гитлера – Германия также оккупировала Судеты, а потом силой там организовала «референдум».

Второй вывод из статьи Путина, которая является смесью не только наглого вранья, но и… и отчаяния. Да, отчаяния: потому, что Путин таким образом признает ущерб от европейских санкций. И призывает немцев забыть о преступлениях России в Крыму, на Донбассе и строить общее европейское пространство.

И вывод третий: статья Путина – это не столько о прошлом, сколько о будущем. А в будущем он угрожает европейцам, что Россия «может повторить». Опять с жертвами и разрушениями. Ведь у Кремля кроме военного не осталось больше никаких механизмов взаимодействия и влияния на цивилизованный мир.

Андрей Латынин, специально для PolitUA