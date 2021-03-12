Большой переполох от “Крымской платформы”

“Крымская платформа”, как новый переговорный формат, нешуточную создала реакцию в Кремле.

Москва уже клятвенно обязуется рассматривать участие тех стран, которые войдут в “Крымскую платформу” как посягательство на территориальную целостность РФ.

Реакция вполне предсказуемая, но главное – показательная и вот чем.

Во-первых, на официальном уровне такое предупреждение пока не звучало, а от лица неких источников заслуживающих доверия, тиражируется в российских СМИ федерального уровня. То есть, Россия боится открыто обвинять участников “Крымской платформы” в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Например, в “Крымской платформе” однозначно примет участие Турция и, что дальше? Москва обвинит Анкару в посягательстве на территориальную целостность РФ? Обвинит и тут же забудет, как это уже было не раз, когда Турция давала России отрезвляющую пощёчину? Согласитесь – не комильфо.

Во-вторых, в то время как в Украине сейчас звучат от ряда деятелей критические вопросы “А зачем по Крыму очередной формат, мало их, что ли?” в России прекрасно понимают, что количество таких площадок не на их пользу. Поскольку на международном уровне присутствует ряд форматов, приводятся встречи, переговоры, мероприятия, конференции, круглые столы посвящённые теме, актуальность которой России не удаётся снизить седьмой год подряд. Теме оккупации Крыма Россией.

А потому, мы можем сейчас наблюдать неуверенное брюзжание, ведь Москве жизненно важно помешать созданию “Крымской платформы”, но открытыми угрозами, как привыкли в Белокаменной, она действовать не может. Из этого следует, что нас в ближайшее время будет ждать жёсткая подковёрная игра. Но та неуверенность, с которой к ней готовится Россия, говорит о том, что даже в Москве не уверены в успехе своих контрмер.

Хотя, по Донбассу спикер МИД РФ Мария Захарова всё же решилась призвать Киев “не выдумывать новые мирные планы”. То есть, открыто умалчивая про Крым, проводят это линию через Донбасс, прекрасно понимая, что все, что касается Донбасса, касается и Крыма.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель