Глава АП Януковича укрепился в ОПУ Зеленского

Итак, на Банковой, в статусе, де-факто, советника по региональной политике оказался бывший заместитель главы АП времен Петра Порошенко Виталий Ковальчук. Политический тяжеловес и сильный кулуарный игрок должен усилить, точнее, создать сейчас несуществующую региональную политику офиса Президента.

Дело в том, что сейчас, как таковой региональной политики просто не существует, в офисе, Кабмине и парламенте, де-факто, нет ни одного человека, который бы понимал всю архитектуру региональной политики в голове просто не. Все сводится или к проектному менеджменту (поставить своего губернатора или протащить какое-то строительство) или к абсолютно структурным прожектам, по примеру последней идеи профильного министра Чернышева, который предлагает вместо 25 областей создать 10 кластеров и именно по этому принципу финансировать регионы.

Есть еще один аспект: появление Ковальчука очень напрягло Виталия Кличко, который имеет с ним свою сложную историю отношений.

И в то же время подняла внутренние переговорные позиции Сергея Левочкина, который, де-факто, рекомендовал Ковальчука в Офис и продолжает поддерживать прекрасные отношения с Кличко. Итак, в чем заключается игра Левочкина и чего он добивается?

Если очень коротко, то последние полтора года он положил на то, чтобы стать человеком, который влияет на политику офиса Президента в обмен на политические преференции для своей группы. После сложного конфликтного периода Богдана, за последние месяцы Левочкин стал одним из самых доверенных людей на Банковой (главные его посредники – это Ермак и Подоляк). И, что не менее важно, именно Левочкин стал одним из архитекторов нынешнего «консенсуса олигархов», о котором я писал несколько дней назад.

Если коротко – это консенсус сводится к тому, что врагами назван Медведчук и Порошенко, всех остальных официально не жалеют, но и не трогают. Точнее, все остальные продолжают играть роль этаких «столпов режима», без которых рушится вся архитектура власти Зеленского.

На нынешнем этапе слабый Зеленский будет вынужден делать очень сложный для себя выбор: нужно будет принимать какие-то решения не только по Коломойскому, но и по Ермаку – на фоне медленной, но мощной информационной кампании связанной с “вагнеривцамы”. И здесь у Зеленского есть всего лишь две опции: никого не сдавать (что и делать определенный период времени), загоняя себя в тупик, а потом придется приносить определенные ритуальные жертвы, которые могут не дать никакого электорального результата кроме ослабления рейтинга самого Зеленского.

В несколько иной ситуации, с другими игроками и на других исторических поворотах, Левочкин это уже проходил и в 2004 году и особенно в 2013 году. И в отличие от нынешних руководителей государства у него есть «институциональная память». Он заранее понимает к чему приведут все прогнозируемые шаги команды Зеленского. И поэтому он ждет запрограммированные ошибки, чтобы потом сыграть в свою ключевую игру ближайших месяцев: не пропустить изменения архитектуры управления государством на самом высоком уровне и поставить нужных людей в нужном месте. У него есть доверие Президента, он находится вне системы и может играть с разными людьми в разные игры, у него есть время и на него не будут давить американцы. И в консенсусе олигархов он пока не играет против кого-то.

Его единственный враг – возможное недоверие окружения Зеленского, но он не переходит им финансовые дороги, а у этих людей – это самое главное.

И последнее: в офисе большинство игроков продолжают жить в иллюзиях укрепления собственной власти. Там не хотят слышать о реальном положении вещей. И, кажется, даже если услышат, то не поверят. И именно в этом есть большой козырь Левочкина. Он построил отношения, когда ему верят. А вот людей, которые могут критически мыслить в офисе крайне мало. Поэтому и проанализировать его реальные мотивы просто некому.

Вадим Денисенко, руководитель Института будущего