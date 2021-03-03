Кто будет следующим президентом Украины? Ответ Виталия Портникова Медведчуку

Следующим президентом будет человек из того же лагеря, что и Ющенко и Порошенко. Будет ли это сам Порошенко?

Виктор Медведчук пугает Владимира Зеленского возможностью возвращения в президентское кресло Петра Порошенка.

Об этом в своем видеоблоге заявил публицист Виталий Портников (чтобы просмотреть видео дочитайте текст новости до конца).

“Интервью Медведчука ВВС адресовано не нам, читателям, а Владимиру Зеленскому. Так взрослые пугают детей самыми страшными историями”, – считает Портиков.

По его словам, возвращение Порошенка – самая страшная фобия Зеленского, который ведет себя как человек, который занимает не кресло президента, а личное кресло Порошенка.

Портников считает, что на этом будет базироваться линия защиты Медведчука: что борьба с ним – это борьба с Порошенком. А президентская сила – наборот.

Он навел пример мнений, которые считают, что борьба с Медведчуком – не столько борьба с проросийскими силами, сколько борьба за передел ресурсов.

“Следующим президентом Украины будет представитель национал-демократичного лагеря, представители же пророссийкого лагеря проиграют – их электорат оказался в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Проиграют также и популистские силы, которые демонстрируют профессиональную несостоятельность…. Следующим президентом будет человек из того же лагеря, что и Ющенко и Порошенко. Будет ли это сам Порошенко? Не факт”, – считает Портников.