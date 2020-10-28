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Конфликт Франции и Турции: названы пять причин разногласий

Дело не только в религиозных вопросах.

Недавнее напряжение в отношениях между Францией и Турцией дошло до той стадии, когда Париж впервые в современной истории отозвал своего посла из турецкой столицы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявляет, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону нужно “пройти умственный контроль” и “психиатрическое обследование”.

Причина конфликта не только в том, что ультраконсервативному исламскому руководителю Турции хочется занять на мировой арене роль главного “защитника мусульман”, уверен эксперт-международник Игорь Соловей. По его мнению, дело в том, что в последние месяцы интересы Анкары и Парижа напрямую столкнулись сразу на нескольких “горячих” направлениях.

  • Продолжающийся конфликт в Сирии;
  • Ливия (17 июня французский военный корабль, участвующий в миссии НАТО, подвергся у берегов Ливии “агрессивным действиям” со стороны турецких моряков, которые помешали проверке судна, подозреваемого в перевозке оружия (в нарушение эмбарго ООН);
  • поиски нефти и газа в территориальных водах Греции и Кипра в Восточном Средиземноморье;
  • Нагорный Карабах: Макрон заявил, что у Франции есть доказательства переправки сирийских боевиков через Турцию в Азербайджан и что Франция “не оставит” армян, а кроме того Макрон принял в Елисейском дворце президента Армении;
  • именно Париж активно лоббирует введение санкций ЕС против Турции.
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Как ранее сообщал PolitUA, украинские вооруженные силы начали использовать турецкие боевые беспилотники Bayraktar.

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