Новым государственным секретарем США после Майка Помпео станет Энтони Блинкен. И это очень хорошая новость для Украины.

Об этом на своем telegram-канале Nachtingall пишет эксперт-международник Игорь Соловей. Он напомнил, что после незаконной аннексии Крыма Россией, именно Блинкен – тогда заместитель советника по национальной безопасности США – был одним из ключевых координаторов санкционной политики администрации Обамы против РФ.

“Энтони Блинкен считается одним из авторов идеи по применению экономических ограничений в отношении близкого окружения российского лидера Путина. При этом, комментируя такую ​​концепцию чиновник заявил, что “первое, что нужно сделать, это оградить российских олигархов от их активов в США, а затем – послать четкий сигнал российскому обществу, что поддержка международного преступника – Путина – имеет свою чрезвычайно высокую цену”, – подчеркнул Соловей.

Кроме того, рассказал он, Блинкен известен тем, что в 2019 году, обсуждая обнародованные записи телефонных разговоров между президентами США и Украины, заявил: “они (записи) оказались еще хуже, чем я думал, поскольку они прямо указывают на коррумпированность всей Администрации Трампа, которая преследует исключительно политические цели Д. Трампа и использует шантаж лидера иностранного государства, в то время как Украина очень нуждается в помощи со стороны Соединенных Штатов”.

“В сентябре 2020 года, комментируя предстоящие ключевые аспекты политики Байдена в случае его победы на президентских выборах, Энтони Блинкен заявил, что новый президент активизирует работу по “принуждению В.Путина заплатить за свои агрессивные действия”, отказавшись от попыток “удовлетворить его”, как это делала администрация Трампа, которая, получив информацию о выплате Кремлем вознаграждений талибам за убийство американских военных в Афганистане “никак не отреагировала и, при этом, все равно вынашивали планы по возвращению РФ в G-7”, – добавил Соловей.

При этом Блинкен твердо убежден, что Байден “продолжит предоставлять исчерпывающую помощь, в т.ч. в сфере безопасности, странам, которые нуждаются в защите от России”. В частности, политик отметил, что такие государства – это “Украина, Грузия и Западные Балканы”.

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