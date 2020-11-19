Миф большевиков об их октябрьском перевороте как о Великой революции породил и другой миф о революции как о быстром акте и скачке, а не как о продолжительном процессе. Этот второй миф оказался более живучим, чем первый, почему сто дней осады Лукашенко и вводят некоторых в разочарование или в заблуждение: если за неделю не скинули, то будет сидеть до своей смерти.

Об этом в своем блоге пишет историк и блогер Сергей Климовский. По его словам, видна очевидная несуразность или ошибка в рассуждениях большевиков – революция 1905-1907 гг. и Февральская революция 1917 г., как её продолжение, плохо вписываются в эту схему.

“Даже если согласиться с тезисом марксистов о якобы существовании хороших революций – пролетарских и социалистических, а также плохих – буржуазных и капиталистических, то перерыв между первой и второй революциями в империи будет 12 лет. Многовато, как для учения, противопоставляющего медленной эволюцией быструю во времени революцию как скачок”, – пояснил блогер.

“С “великой” и “социалистической” тоже накладка – только в канун её двадцатилетнего юбилея Сталин и большевики, наконец, сообщили, что она таки победила и 5 декабря 1936 г. подкрепили это утверждение введением новой конституции, победившего социализма. Так что, великий социалистический скачок занял 19 лет, что явно много для скачка. Вдобавок, коммунисты ещё и оставили себе пространство для манёвров, записав в своей конституции, что социализма победил в основном. Тем самым, оставили для себя возможность и дальше побеждать, чем и воспользовалось их следующее поколение, и в 1977 г., за месяц до юбилея, сотворило конституцию уже развитого социализма. Поэтому странны претензии к белорусам, даже в марксистском формате, на фоне того, как средней паршивости буржуазно-демократическая революция 12 лет удаляла самодержавие. Тем более, что в самой РФ, откуда они чаще всего и звучат, со времён “болотного стояния” 2011 г. всё без перемен”, – подчеркнул Климовский.

Партия “Единая Россия”, она же “партия жуликов и воров”, как была руководящей и направляющей силой общества, так ею и остаётся, подобно КПСС, напомнил он. Отличие лишь в том, что в РКП(Б) – КПСС фракции были с 1921 г. категорически запрещены. В РФ они разрешены и их роль выполняют КПРФ и ЛДПР. В политологии это называют полуторапартийной системой и её эталоном считается Япония второй половины ХХ в.

“Удаление Януковича заняло у Революции достоинства время с 30 ноября по 20 февраля – 83 дня. Тоже не быстро. До 19 января 2014 г., когда Янукович впервые использовал против безоружных демонстрантов свето-шумовые гранаты, он был в такой же затяжной осаде, как сейчас Лукашенко. В Минске свето-шумовые гранаты уже применяют, а убийство Романа Бондаренко сопоставимо с убийствами Михаила Жизневского и Сергея Нигояна. Лукашенко уверенно поднимает градус насилия, беря пример с Мадуро и Ярузельского”, – уверен Климовский.

Мадуро же, подчеркнул историк, выдавил из Венесуэлы 20% недовольных и активных граждан, чем сбил волну протестов. Остались только покорные и пассивные, пусть и недовольные. Такой результат он мог тоже получить, если бы расстрелял и закрыл в тюрьмах 20% населения, как это сделал Сталин. Собственно, единственная сфера, где Сталин был действительно эффективным менеджером – это подавление революций и протестов. В этом он даже проявил творческий подход – использовал проверенный в разных империях метод массовых переселений, и не только отдельных народов, но и социальных групп, а также голодомор. Он мог позволить себе массовые переселения и ссылки, имея Сибирь и другие полупустые регионы.

“У Лукашенко нет своей Сибири, нет обречённой хватки Ярузельского и много чего ещё нет и не будет. Как рачительный хозяйственник он психологически не может расстаться с 20% подвластной ему рабочей силы, даже имея в запасе вариант замещения её китайцами. Лукашенко не Мадуро, для которого чем больше венесуэльцев уедет, тем больше нефтяных денег останется для социальных выплат. Нефти у Лукашенко тоже нет. Зато есть негативный опыт использования китайцев. Не так давно китайские рабочие устроили массовую акцию протеста из-за долгой задержки им выдачи зарплаты и ходили к нему жаловаться на родную компартию. Возникла комичная ситуация: Лукашенко против компартии Китая. В случае завоза нескольких сотен тысяч китайцев в Беларусь будет китайская революция, как бы это забавно не звучало. Можно даже пофантазировать на тему, что все оставшиеся белорусы станут начальниками, распорядителями и полицейскими, а работать будут вахтовым методом китайцы. Платить им будут больше, чем в Китае, чтобы поездку на заработки в Беларусь они считали счастливым лотерейным билетом, выданным компартией”, – пояснил блогер.

“Но поскольку китайцы пока не составляют 20% населения Беларуси, и оно не сократилось с 10 до 8 млн., то Лукашенко обречён вести жизнь барона, осаждённого в собственном замке, и делать из него вылазки для открытия станции метро и атомного реактора на АЭС. Такой себе типично феодальный замок в центре Минска, который по выходным осаждает народ. По понедельникам мимо него ходят маршами пенсионеры и другие тунеядцы, как их в сердцах называет барон. Иногда из замка выезжает бронированный кортеж барона, чтобы напомнить всем о его существовании. В особо критические дни барон вылетал оттуда на вертолёте и с автоматом. Поскольку на дворе двадцать первый, а не десятый век, то барон стремится также активно присутствовать в Интернете и в другом информационном пространстве”, – уточнил Климовский.

Стратегия революции, уверен он, во многом схожа со стратегией осады замка, а действия Лукашенко идентичны стратегии его обороны. Общая проблема всех осаждённых – они в меньшинстве и не могут сами выиграть войну. У них есть лишь три варианта: ждать, что среди осаждающих что-то произойдёт, и те сами снимут осаду. Второй – ждать помощи из вне. Третий – начать переговоры о почётной капитуляции.

Пока что Лукашенко придерживается двух первых стратегий и лишь намекает на возможность переговоров, считает историк. Администрация и пропаганда Лукашенко старается создать принципиальные разногласия среди осаждающих и настолько принципиальные, чтобы они прекратили осаду. Ничего путного из этого не выходит, поскольку протест децентрализованный и совершенно не понятно, кто вожди, с кем надо договариваться, и кого с кем стравливать. Это только в российских фантазиях Запад может подкупить пару-тройку миллионов украинцев и вывести их на Майдан. В реальности сплошные проколы, и “крот” с позывным “Болек” превращается в Леха Валенсу – символ восставшей Польши. Светлана Тихановская начинает вести себя тоже не так, как хочется Кремлю, и обиженная Москва подаёт на неё в международный розыск, но не признаётся, из-за чего.

“Стратегия на раскол среди восставших в случае Беларуси не только не сулит быстрый и нужный результат, но уже на старте буксует и сбоит. Они и сама по себе медленная, а при неспешности самой революции и контрреволюция становится ещё более медленной и весьма разорительной для её инициаторов. Не только революционерам, но и контрреволюционерам тоже нужны деньги. Рачительный Лукашенко умудряется и большую часть финансирования контрреволюции тоже переложить на Москву. Он умудрился продать Кремлю не только ту верёвку, на которой его можно повесить, но и тот трос, которым его можно вытащить, и при этом Москва не решается по-настоящему потянуть ни одну из них”, – добавил Климовский.

Для Лукашенко и для всех было бы лучше, считает блогер, если бы он сразу последовал советам Майка Помпео и начал бы переговоры о почётной капитуляции ещё в августе-сентябре. Подобно тому как это сейчас начинает делать в Грузии правительство Иванишвили и Гахарии после общения с Помпео с 18 по 19 ноября. У этого правительства, находящегося с 31 октября тоже в осаде, других нормальных вариантов и не было, поскольку его партия претенциозно себя называет “Грузинской мечтой и демократическим альянсом”. Такое название обязывает её к переговорам. К этому обязывают также революционный опыт грузин и стабильная помощь им от США, которых нет у белорусов. Зато у них есть чистейшей воды автократ и диктатор, действующий по принципу: что хочу, то и ворочу, никто мне не указ. В этом сомнительное преимущество открытых автократий перед автократиями, маскирующимися под демократии.

“Однако, Лукашенко за сто дней уже исчерпал это сомнительное преимущество. Сто дней Наполеона следует отсчитывать не только для революции, но и для Лукашенко, которому в пору готовиться к своему Ватерлоо. Оно начнётся в тот момент, когда в Минске появится палаточный лагерь и замок будут не только осаждать, но и активно штурмовать, и не только по выходным. Поскольку не все революции одинаковы, то всё может пройти и без палаток”, – пояснил историк.

“По гамбургскому счёту, всё сейчас зависит лишь от готовности 50% белорусов отложить на три дня работу и остальные дела, чтобы посмотреть, кто там и по какому праву прячется в президентской резиденции в Минске. Революция уже две недели пробует свои силы через всеобщую забастовку и марш памяти о Романе Бондаренко, готовя Ватерлоо для Лукашенко. У осаждающих свой набор стратегий и инструментов для взятия замка”, – подвел итог Климовский.

Как ранее сообщал PolitUA, ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко.