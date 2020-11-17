Победа Байдена – это большая удача для Украины

Сам Джо Байден неоднократно подчеркивал, в том числе и на последних дебатах с Трампом, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии. И это не какое-то предвыборное заявление.

Об этом в своем блоге пишет российский журналист Андрей Пионтковский. Он напомнил, что что еще в администрации Обамы Байден был главным по Украине, уделяя ей много внимания.

“Так что он является близким другом Украины. Вам в этом отношении повезло с результатом выборов США. Есть позиции, зафиксированные Соединенными Штатами, в том числе резолюциями Конгресса, которые при Трампе не реализовывались. Но я считаю, что не надо принимать никаких новых адских санкций. Самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом “О противодействии врагам Соединенных Штатов”, принятым 2 августа 17-го года. Он почти единогласно был принят Конгрессом, и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона – “олигархов и чиновников, близких к Путину”, – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, как выяснилось при расследовании, проведенном американскими институтами, это около триллиона долларов. Астрономическая сумма, которую путинская клептократия, включая высших чиновников, вывезла, и она находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Эта мера разрушительная не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством населения России.

“Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам – первому посткриминальному правительству России. Был же еще арест активов нескольких известных людей, включая Олега Дерипаску. Только потом их ему вернули обратно. Насколько мне известно, Байден и его окружение твердо нацелены на применение той меры, которой можно взорвать всю внутриполитическую ситуацию в России. Большинство российского народа встретят ее с ликованием. Это что касается санкций”, – пояснил журналист.

Вопрос же поддержки Америкой Украины, считает он, зависит от дипломатической инициативы самой Украины. В администрации Байдена уже созрела ситуация для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и членство в НАТО. За исключением так называемого пункта 5.

“Украина формально подала на этот статус еще года три или четыре назад. Он даже рассматривался в одной из палат Конгресса, палатой представителей был поддержан, но потом администрация Трампа, как и многое другое, связанное с санкциями, замотала его. Теперь самое время все это выполнить. Решительные намерения Байдена по оказанию помощи Украине будут выполнены, потому что они пользуются полной поддержкой и республиканцев. Вот самое удивительное, что в столь разделенном американском политикуме существует, наверное, единственный внешнеполитический пункт повестки дня, в котором достигнут абсолютный консенсус военно-политического истеблишмента Америки”, – подвел итог Пионтковский.

Как ранее сообщал PolitUA, заявления Байдена по Украине внушают оптимизм украинскому правительству.