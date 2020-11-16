Из украинского госбюджета хотят украсть 17 миллионов долларов

“Последние несколько дней, информационное поле Украины взорвала новость о том, что Министерство обороны хочет закупить 26 артиллерийских орудий “Дана” по цене 1 млн 550 тыс. долларов за единицу. Вылезли миллион диванных экспертов, которые начинают рассказывать о целесообразности или нецелесообразности этой закупки”.

Об этом пишет в своем блоге Панас Мирний. По его словам, особенно радует, что блогеры власти срочно переквалифицировались в артиллеристов, и начинают рассказывать о преимуществах системы “Дана”, и что необходимо срочно ее закупить.

“Но главное в этом не это. Как указали Забродский и Бутусов в своих публикациях, эта сделка имеет целью не закупку артилерийских систем, а примитивную кражу средств из государственного бюджета. Некий зам. министра Миронюк, креатура Ермака, придумал через посредничество некоего Геннадия Цибуляка, известного в узких кругах коррупционного посредника, гениальную схему, как получить 17 млн долларов отката”, – уточнил блогер.

“Однако, проблема не только в краже 17 млн долларов из нашего бедного оборонного бюджета. Проблема в том, что это, к сожалению, ни на йоту не повысит нашу способность противостоять России. Такие системы как “Дана” используются для контрбатарейной борьбы с русскими, и у нас действительно дефицит таких артиллерийских систем. Но согласно ТТХ “Даны”, дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы 25-28 км. Именно поэтому эта сделка не представляет собой ничего, кроме желания украсть деньги”, – уверен он.

“Уважаемые Таран, Миронюк. Делайте хоть что-нибудь полезное для армии. Выйдите на Сербию и купите 155 миллиметровую САУ “Александра”, с дальностью стрельбы до 30 км. Господин Цибуляк точно может организовать эту сделку. По аналогичной цене, которую вы планируете заплатить за “Дану”, полтора миллиона долларов за единицу, а может и дешевле. Или разблокируйте государственные испытания украинской САУ “Богдана”, аналога французского “Цезаря” и сербской “Александры”, которую вы заблокировали по поручению ФСБ, и поставьте на вооружение украинскую пушку, которая ни в чем не уступает той же “Александре”. А цена будет, при заказе 26 пушек, гораздо ниже, чем полтора миллиона долларов. Все понимают, что пришло ваше время воровать, и мы только за, но делайте хоть что-нибудь”, – подчеркнул блогер.

“А по “Дане”, после того, как зеленая нечисть разбежится на свои виллы в Италии или переселится в Россию, или в Израиль, конечно будут проведены следствия, конечно будут аресты, но это опять же, отбросит нас на 2 года в развитии одного из важнейших компонентов вооруженных сил Украины – артиллерии. На рынке вооружений всем известно, что чехи готовы продавать списанные со своей армии и произведенные 15 лет назад пушки, по цене гораздо ниже, чем предлагается Украине. Исходная цена чехов на “Дану”: 500 тыс. долларов рабочая, но не модернизированная пушка и 900 тыс. долларов модернизированная. Грузия и Азербайджан закупали “Дану”, по цене 600 – 800 тыс. долларов за единицу. И есть куча объявлений, где списанные “Даны” продаются по 50-60 тыс. евро за единицу, того же года изготовления, что предлагается Украине”, – подвел он итог.

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