Свободная экономическая зона на территории ОРДЛО – это худшая из идей, которые могли быть озвучены при обсуждении идеи СЭЗ как таковой.

Об этом в своем блоге пишет эксперт программы “Международная и внутренняя политика” Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, создание СЭЗ просто “ради восстановления региона” будет означать создание серой зоны для отмывания денег и ухода от налогов.

“Самое идиотское, что Украина за это будет ещё приплачивать из собираемых на остальных территориях налоговых поступлениях. Во-вторых. Украина, по словам Кравчука, будет требовать от РФ отмены части решений, касающихся ОРДЛО. Забавно – со своей стороны запускается процесс, а от РФ “требовать”. Ещё более забавным выглядит перспектива пересмотра Кремлём, например, своей миграционной политики”, – подчеркнул Тышкевич.

Кроме того, уверен эксперт, часть олигархических групп достаточно оперативно перерегистрируются на бывшей территории ОРДЛО и тем самым уведут остатки своих налогов. При этом владельцы бизнеса будут уверять, что они не выводят деньги из страны, ведь Донбасс – это Украина.

“В чётвертых. Региональные элиты остальной части страны увидят наглядный пример, что немного поугрожав либо повоевав с центром, можно получить больше. До войны не дойдёт, но жёсткий шантаж, даже с чем-то вроде блокпостов, вполне возможен. В конце-концов, по результатам местных выборов можно спорить какая партия набрала больше, но, с учётом договорняков и формирования “местных ячеек”, очевидно одно – общеукраинская повестка успешно слита, а региональные кланы уже усилились. Положительный пример с ОРДЛО для них будет очень заразным. А у Киева, по большому счёту, не осталось механизмов сдерживания”, – добавил Тышкевич.

“В-пятых. Лучшие, по сравнению с остальной частью страны условия для ведения бизнеса (хотя бы с точки зрения налогообложения) создадут политические риски в общественных отношениях. Сложно будет объяснить ветерану войны на Донбассе, что он воевал ради того, чтобы “по ту сторону линии фронта” были лучшие налоги. Даже не на освобождённой территории Донбасса, а именно “по ту сторону” – подчеркнул он.

Тышкевич акцентирует внимание на том, что Кравчук подаёт это как “державницьке” решение. Но с другой стороны, в ТКГ “есть адекватные люди”, а пока что идея СЭЗ – это концепция для того, чтобы прощупать почву, а так же в пику плану, предложенному Россией.

“Я очень надеюсь что у адекватной части группы хватит выдержки послать нах*** как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче”, – подвел итог Тышкевич.

Как ранее сообщал PolitUA, Леонид Кравчук предложил создать на Донбассе свободную экономическую зону.