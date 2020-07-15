“Девяносто девять целых и девяносто девять сотых из десяти из вас, приезжая сюда – куда угодно сюда – начинают любить Россию. Ту самую Россию без конца и края, от моря до моря, с тайгой и лесами, с полями и степями… Все, что вы можете любить – это свою Московию. Размером с кулачок. Потому что все остальное ваше посконное – оккупировано, захвачено, сожжено, утоплено в крови”.

“И прикладывать все усилия, чтобы ваши березки вернулись в свои границы и перестали, наконец, убивать всех, кого они завоевали, захватили, оккупировали, уничтожили”, – пишет в своем блоге журналист Аркадий Бабченко.

“Неделю назад была годовщина почти поголовного уничтожения черкесов – 80 процентов либо убиты, либо депортированы из России. Ах, березки в любимом российском Сочи… Про, скажем, языческие города в Перми сами почитайте. И про все остальные 89 субъектов вашей “Федерации”. Но нет. Из ста сорока миллионов только единицы не заражены имперством.

Собственно, именно им я и пишу. Вот эти – не знаю, сколько их осталось на всю страну, двести человек – и интересую меня с точки зрения побега. Все остальные вы лично мне здесь нахрен не нужны”.

“Все, что лично мне надо – это чтобы ваша черная дыра сколлапсировала, наконец, к чертям собачьим, и обрушилась внутрь себя со всеми осколками – со всеми вашими пушкиными, березками, либералами, культурой, матроскиными, пломбиром, плакатиками и самолетиками. Чтобы ни один обломок не вылетел запоребрик. Ни одна пылинка. Как взорванный дом – который взрывают так, чтобы он обрушился внутрь, и обносят геотекстилем, чтоб осколки не разлетались, и брандспойтами пыль поливают, чтоб за забор не разлетелась. Мне вот это вот надо. Я сам готов геотекстилем обносить. Сам ров копать готов. И крокодилов запускать”.

“Но. Есть два момента, из-за которых я все еще пишу свое “Бегите, глупцы”. Во-первых, я, к сожалению, существо человеколюбивое. Война привела к противоположному эффекту – я ненавижу убийства. А тем более массовые репрессии. Мне от них физически плохо. А вас, безусловно, все это ждет. А во-вторых… Чем больше вас, дураков, сбежит оттуда сейчас, тем меньше вас, дураков, поставят там под шинель потом, когда пойдет все совсем плохо, и тем меньше вас, дураков, придется стрелять. Снаряды для “Абрамса” дороги нынче, знаете ли”.

“Вы понимаете, что, являясь частью Рейха – вы работаете на Рейх? Вы же понимаете, что вы – его шестеренки и механизмы? И что, по всей видимости, скоро уже не будет выбора – либо мобилизация с той стороны, либо с этой? И если вы будете с той стороны и в ТЕХ шинелях – вас уже никто ни о чем спрашивать не будет? Вы это-то хоть понимаете? По-моему, одно это – достаточная причина для того, чтобы бежать. Бежать, бл*дь, и не оглядываться. Ну, если в голове и в душе еще осталось хоть капля понимания слова “норма”.

“Вы ж потом мне же и будете писать – Аркадий, где перейти границу? Вы ж мне это УЖЕ пишете. Вы ж когда лично, носом, со всем этим сталкиваетесь, и с квадратными от ужаса лазами решаете бежать куда угодно, куда лаза глядят, только бы подальше – вы ж мне пишете. Не Виктору Анатольевичу, а мне. А я теперь не знаю, где перейти границу. Вас предупреждали”.

“И подумайте еще вот о чем. У статусного русского либерала с детьми все в порядке. У того статусного русского либерала, который вам по радио, в фейсбуке, в стихах и колонках рассказывает про березки и родину – у него-то с детьми все в порядке. Они в Вашингтоне, Гарварде или Варшаве. Хорошо любить Россию, когда семья в безопасности”.

“Это вы, долбое**ки, когда рухнет железный занавес, останетесь в ГУЛАГе вместе со своими. Это ваши дети будут расхлебывать все это говно, получать лучшее в мире образование в ПТУ и рабфаках, отправляться на картошку и БАМ, гореть в танках в Сирии, Донбассе, Чечне, и куда они там еще успеют доползти, подозреваю, что еще много куда. Это вашим детям пиз**ц. А их дети будут все так же любить березки из Новой Зеландии. Подумайте об этом. Бегите, глупцы. А березки оно, конечно, да”, – подытожил журналист.

Как ранее сообщал Politua, в России будут сажать за решетку за призывы вернуть Крым Украине.